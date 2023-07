An Königin Camillas Geburtstag ging alles glatt, bis auf Störfall bei Salutschüssen

Ein Unglück ereignete sich während der 41 Salutschüsse zu Ehren von Königin Camillas Geburtstag. Inmitten der Knallerei kamen eine Soldatin und ihr Pferd zu Fall.

London – Es war Königin Camillas (76) erster Geburtstag, den sie in ihrer neuen Rolle feiern durfte, seit sie an der Seite König Charles III. (74) am 6. Mai zur Monarchin erhoben wurde. Dementsprechend nobler fielen die Feierlichkeiten ihr zu Ehren aus. Gegen Mittag sollten im Green Park 41 Salutschüsse für die frisch gebackene Regentin erschallen, teilte der Palast im Vorfeld mit.

Ein Abwurf einer Soldatin und der Sturz ihres Pferdes überschatteten die imposante Prozedur

Doch ein Unfall überschattete die imposante Prozedur, bei der die berittene Königsgarde, die sogenannte King‘s Troop Royal Horse Artillery, mit schweren Geschützen den Salut abfeuerten. Als die Kanonenschüsse durch den Park peitschten und dicke Rauchwolken über das Gras waberten, brach ein Pferd aus den Reihen aus und es kam zum Abwurf einer Soldatin. Mehrere Soldaten stürzten sofort den Gefallenen zu Hilfe, noch als sich das Pferd auf dem Boden rollte und sofort wieder aufstand.

Geistesgegenwärtig konnte die Reiterin ihren Fuß rechtzeitig aus dem Steigbügel befreien, bevor das Fluchttier Richtung Parkausgang galoppierte. Mehrere Gardisten versuchten es einzufangen, doch die Verfolgungsjagd zog sich über einige Minuten, bevor man den Vierbeiner beruhigen konnten. Offenbar war das Pferd gestolpert und war daraufhin in Panik geraten.

Camillas Beliebtheit wächst Einst als Nebenbuhlerin der äußert beliebten Prinzessin Diana (36, † 1997) verhasst, genießt Camilla inzwischen in großen Teilen der britischen Bevölkerung Respekt. Royal-Fans nutzten die sozialen Medien, um ihr nach der Krönung alles Gute zum ersten Geburtstag in ihrer neuen Position zu wünschen. Laut mirror.co.uk handelt es sich fast durchweg positiven und begeisterte Glückwunsch-Bekundungen. Selbst Fans aus dem italienischen Genua gratulierten der ehemaligen Herzogin von Cornwall zum neuen Lebensjahr.

Wo Camilla ihren Geburtstag verbrachte, bleibt vorerst ihr Geheimnis

Mit einem blauen Auge kam eine Soldatin beim Salut zu Königin Camillas 76. Geburtstag davon. Sie konnte nach dem Sturz ihres Pferdes noch rechtzeitig den Fuß aus dem Steigbügel ziehen, bevor des Tier flüchtete.

Da sich der Palast bisher nicht zum unfreiwilligen Stunt der Soldatin geäußert hat, scheinen Reiterin und Pferd mit leichten Blessuren davongekommen zu sein. Auf den offiziellen Instagram-Seite des Palastes herrschte jedenfalls eitel Sonnenschein. König Charles gratulierte seiner Liebsten mit gewohnt royaler Zurückhaltung. Dabei gab es drei verschiedene Bilder des Geburtstagskindes auf dem Account der Royal Family in einer Instagram-Story zu sehen: „Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, einen wunderbaren Geburtstag heute.“

Den Glückwünschen auf Instagram schlossen sich auch Kate Middleton (41) und Prinz William (41) an. Das Thronfolgerpaar beglückwünschte Camilla ebenfalls über die Instagram-Story. Wo die Königin während des Zwischenfalls im Park weilte, ist nicht bekannt. Neben den Salutschüssen in London gab es auch andernorts Salut zu Ehren von Königin Camilla. Wie der Palast mitteilt, wurden in Edinburgh, York, Hillsborough und Cardiff Schüsse abgegeben. Dazu gab es ein „Happy Birthday“ während des Wachwechsels am Buckingham-Palast, gesungen von Sängern und Musikern der Irish Guards. Immerhin leistet sich der Palast noch Salutschüsse der Königin zu Ehren, nachdem Camillas Apanage im Finanzplan rigoros gestrichen wurde. Verwendete Quellen: mirror.cu.uk, dpa