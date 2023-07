Strahlende Charlène von Monaco: In der Welt des Sports findet sie ihre neue Heimat

Von: Annemarie Göbbel

Repräsentative Aufgaben müssen nicht Spaß machen, aber sie können es: Charlène von Monaco hat ihr Faible für Sport-Events entdeckt - und strahlt mit der französischen Rugby-Mannschaft um die Wette

Monaco – Fürst Albert von Monaco (65) und seine Gattin Charlène von Monaco (45) sind ein umstrittenes Paar, dem regelmäßig die Scheidung vorhergesagt wird. Seltener wird darüber geschrieben, was die beiden eigentlich verbindet. Doch das konnte man am Abend des Empfangs der französischen Rugby-Nationalmannschaft in den Gärten des Fürstenpalastes hervorragend sehen. Die Fürstin Monacos und ihren Mann vereint die Liebe zum Sport.

Über ihre große Liebe zum Sport kamen Charlène und Albert zusammen

Seit dem 3. Juli befindet sich das Rugby-Team in Vorbereitung auf die Rugby-Weltmeisterschaft, die vom 8. September bis zum 28. Oktober 2023 in Frankreich stattfinden wird. Was könnte motivierender sein, als eine Einladung zur Gartenparty bei den Oberhäuptern Monacos? Das dachten sich auch Albert II. und Charlène und empfingen die 40 Personen starke Mannschaft zum Fototermin und zum Barbecue in den fürstlichen Gärten.

Im schulterfreien schwarzen Kleid und einem Paar nachtschwarzer Pumps posierte Fürstin Charlène von Monaco neben ihrem Ehemann auf dem Erinnerungsfoto, umgeben von den Rugbyspielern, allesamt geschniegelt und gestriegelt im Anzug. Ein zweites Bild zeigt die Zwillingsmutter lächelnd mit einem Blumenstrauß in der Hand, während Fürst Albert ein von den Spielern signiertes Trikot in den Händen hält. Zusammen mit Trainer Fabien Galthié (54) und Manager Raphaël Ibanez (50) hatte der Kapitän der XV de France, Antoine Dupont (26), dem Fürstenpaar das Shirt überreicht.

Gemeinsame Auftritte des Fürstenpaares sind selten Der letzte gemeinsame Auftritt des Paares fand Ende Juni statt. Zusammen mit ihren beiden Kindern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8) grüßten Fürst Albert und Fürstin Charlène vom Balkon aus anlässlich des traditionellen Johannisfestes, das den Beginn der Sommersonnenwende markiert.

Wenn Sportler „Hilfe“ brauchen, sind Charlène und Albert II. zur Stelle

Charlène von Monaco hat als ehemalige Olympionikin und engagierte Schwimmerin Spaß an Sportlern und Sportevents (Fotomontage). © Screenshot @rancerugby & Chryslene Caillaud/Imago

Einen Tag vor dem Ende des Trainingslagers von Les Bleus im Fürstentum sorgte die Einladung im Palast auf dem Felsen über der Côte d’Azur für unvergessliche Momente. Les Bleus haben nun zehn Tage Ruhe mit ihren Familien, bevor sie sich zu einem Trainingslager im nationalen Rugbyzentrum in Marcoussis zusammenfinden, um bei einer Reihe von Vorbereitungsspielen (Schottland, Fidschi, Australien) im August ihre Leistung aufzubauen.

Das Fürstenpaar ist stark in die Welt des Sports eingebunden, welche das Leben in Monaco bestimmt. Vor zwei Tagen wurde Albert II. in England gesichtet, wo er ein Tennisspiel besuchte. Beim Wimbledon-Turnier saß er auf der Tribüne und unterhielt sich auch mit Königin Camilla (76), die nur zwei Plätze weiter vom Fürsten in der Royal Box platziert war. Verwendete Quellen: parismatch.com, nicematin.com