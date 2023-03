Streik sorgt für Chaos im TV: 📺 RTL verschiebt Jauch, „Hart aber Fair“ mit Sondersendung

Streik sorgt fĂŒr Chaos im TV: đŸ“ș RTL verschiebt Jauch, „Hart aber Fair“ mit Sondersendung

Wer am Montag mit den Öffis fahren wollte, stand am leeren Bahnsteig. Doch nicht nur im Fern- und Nahverkehr sorgte der XL-Streik fĂŒr Chaos, auch im TV-Programm gab es einige VerspĂ€tungen.

MĂŒnchen – Am Montag stand der öffentliche Verkehr in Deutschland still. Der Fern- und teilweise auch der Nahverkehr werden komplett eingestellt. Betroffen sind aber auch FlughĂ€fen, Bussen und Autobahntunnel. Doch auch im TV-Programm war der Großstreik zu spĂŒren.

RTL mit Sondersendung am Montagabend: „Wer wird MillionĂ€r“ fliegt vom Sendeplatz

Sat.1 wartete um 20:15 Uhr mit einer 20-minĂŒtigen Sondersendung auf. „Streik Spezial. Deutschland steht still“ wurde von Claudia von Brauchitsch (48) moderiert. „99 - Eine:r schlĂ€gt sie alle!“ verschob sich dementsprechend ein wenig nach hinten. Auch bei RTL gab es Programm-Verschiebungen.

Wer am Montag um 20:15 Uhr den Fernseher einschalten und erwartete GĂŒnther Jauch (66) zu sehen, der wurde enttĂ€uscht. Stattdessen bekamen TV-Zuschauer Maik Meuser (47) zu Gesicht. Er moderierte die „RTL aktuell“-Sondersendung zum Streik. Auch „Wer wird MillionĂ€r“ wurde dementsprechend um 15 Minuten nach hinten verschoben.

Im Ersten gab es ebenfalls Anpassungen. Ab 21 Uhr sendete die ARD eine Streik-Ausgabe von „Hart aber fair“. Moderator Louis Klamroth (33) diskutierte unter anderem mit Gitta Connemann (58) von der CDU, Journalistin Anja Kohl (52), Unternehmerin Marie-Christine Ostermann (45) und Lieferando-Fahrer Fabian Schmitz, der Referent außerdem bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-GaststĂ€tten ist.

Apropos „Wer wird MillionĂ€r": Wer auf dem berĂŒhmt-berĂŒchtigten Quizstuhl sitzt, braucht nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch eine große Portion Allgemeinwissen.