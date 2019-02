Ärger für Helene Fischer - wegen Plänen für Villa am Ammersee

So, ich habe nochmal im angesprochenen Sitzungsprotokoll nachgelesen (alles muß man selber machen):

Es handelt sich bei der Angabe von 364,56m² nicht um Wohnfläche, sondern Grundfläche!

Auf

Grund der Formulierung der Ablehnungsbegründung, in der von einem OG

die Rede ist, gehe ich nunmehr davon aus, dass das Gebäude durchaus

mehrgeschossig werden sollte. Ausserdem sollten 2 Büroeinheiten in dem

Gebäude untergebracht werden.

Witzig finde ich allerdings, dass im Sitzungsprotokoll steht:

"Der Bauausschuss beschließt zum o. g. Tekturantrag das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen."

Nur um im folgenden Absatz die Ablehnungsgründe aufzuführen ;-)

[Just my 2 cents]

Sorry lieber Merkur, aber ein

bissl mehr Kenntnis zu bautechnischen Begrifflichkeiten hätte ich schon vorausgesetzt. Zudem es mir ganz arg so vorkommt, als ob man aus aktuellen Gründen unbedingt

etwas "Reißerisches" über Fischers Helene berichten wollte. Die Sitzung war ja bereits im

November 2018, die Sitzungsniederschrift ist öffentlich einsehbar und eigentlich hat sich am Sachverhalt seither nicht viel geändert. Außer um Klicks zu generieren und/oder eine Neiddiskussion vom Zaun zu brechen, ist der Artikel leider für Nichts nicht gut...