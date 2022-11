Stürzt Anna-Carina Woitschack ohne Stefan Mross ab? Weder Single noch Album in Charts

Von: Lukas Einkammerer

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross sind offiziell getrennt. Nach dem Beziehungsaus macht die Schlagersängerin Werbung für ihr neues Album. Doch der Erfolg scheint auszubleiben.

Traunstein – Zwar zeichnete sich in den vergangenen Wochen und Monaten schon das Schlimmste am Horizont ab, dennoch hatten treue Fans noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback von Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30). Am 11. November dann die niederschmetternde Enthüllung: Das einst so eng vertraute und verliebte Traumpaar ist passé. In den sozialen Medien gaben die Musiker ihre Trennung bekannt und sorgten damit für traurige Stimmung in der Schlagerwelt.

Trotz Trennung ein Schlager-Team: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack arbeiten weiter zusammen

Seit dem Beginn ihrer sehr öffentlichen Beziehung bildeten die Eheleute sowohl privat wie beruflich ein starkes Team – auch wenn Stefan Mross Anna-Carina nur 18 Minuten nach dem Beziehungsaus von seinem Facebook-Profilbild entfernte. Bei „Immer wieder sonntags“ harmonierten sie als Moderatoren und mit gemeinsamen Liedern, planten für das kommende Jahr ihre große „Immer wieder Schlager“-Tour, die trotz der Trennung nach wie vor angesetzt ist.

Nach ihrer Trennung von Stefan Mross macht Anna-Carina Woitschack Werbung für ihr Album „Lichtblicke“. Das schaffte es im September zwar in die Charts, ist aus den Hitlisten aber längst wieder verschwunden. © IMAGO/Bildagentur Monn; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Dass jetzt trotz des vollen Terminkalenders alles aus und vorbei ist, war so bestimmt nicht geplant. Glücklicherweise scheint die künstlerische Zusammenarbeit fürs Erste noch nicht beendet, denn Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross kündigten erst jüngst für den 19. November einen gemeinsamen Auftritt an. Wie es für das stimmbegabte Duo danach weitergeht, weiß niemand – trotzdem scheint die 30-jährige Schlagersängerin sehr determiniert, auch ohne ihren Noch-Gatten ihren musikalischen Weg zu gehen.

Karriere-Pleite? Schlageralbum von Anna-Carina Woitschack trotz Trennungs-Promo nicht in den Charts

Kurze Zeit nach Bekanntgabe der Trennung feuerte Anna-Carina Woitschack auf Instagram bereits die Promomaschine an und machte mit einem nachdenklichen Videoclip tatkräftig Werbung für ihr Album „Lichtblicke“, das es im September bis auf Platz 5 der deutschen Charts schaffte. Doch es scheint nicht allzu gut zu laufen für die ehemalige Puppenspielerin: Weder in den offiziellen Top-100-Singlecharts noch in der Alben-Hitliste sind ihre neuen Werke noch vertreten. Und auch auf den Spitzenplätzen der Schlager-Charts fehlt von der einstigen DSDS-Teilnehmerin längst jede Spur.

Seitdem sie im September das erste Mal offen über ihre Eheprobleme sprachen, waren Stefan Mross und seine Liebste in aller Munde. Es scheint jedoch so, als hätte sich alle Sorge um die Liebe der beiden nicht in den Verkaufszahlen widergespiegelt. Zu allem Überfluss blamierten die Schlagersänger sich in den sozialen Medien, denn Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sollen ihren Trennungspost bei Promi-Kollegin Nazan Eckes abgeschrieben haben. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack, mtv.de, schlager-charts.com, businessinsider.com