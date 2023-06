Stylezwillinge: Kate Middleton punktet am Garter Day in Prinzessin Dianas Polka-Dot-Look

Von: Annemarie Göbbel

Volle Punktzahl erreicht Kate Middleton mit ihrem Polka-Dot-Dress zum Garter Day. Das Outfit ist eine Hommage an Prinzessin Diana, übrigens nicht zum ersten Mal.

Windsor – Der „Garter Day“ ist eine der traditionsreichsten Zeremonien im royalen Kalender. Der Hosenbandorden (im Original: Most Noble Order of the Garter – der älteste britische Ritterorden) wurde vor bald 700 Jahren von König Edward III. (64, † 1377) gestiftet. Kate Middleton (41) weiß, dass an diesem Tag die Augen von 3.000 Schaulustiger auf sie gerichtet sind, da sie kein Ordensmitglied ist und in „zivil“ entsprechend auffällt. Diesmal hatte sich die Prinzessin von Wales für eine Hommage an die verstorbenen Mutter ihres Mannes Prinz William (40) entschieden und feierte als Wiederholungstäterin auch ein bisschen sich selbst.

Die Prinzesin von Wales stahl im Pünktchen-Dress den Ordensmitgliedern die Show

Kate Middletons Dress war fast ein Spiegelbild des Outfits, das ihre Schwiegermutter, Prinzessin Diana (36, † 1997) vor über 30 Jahren getragen hatte. Wie üblich hatte Kate bei der Zusammenstellung ihres Looks nichts dem Zufall überlassen. Sie holte sich modisch den Sieg nach Punkten und das nicht nur wegen der etwas angestaubt wirkenden Samtgewänder und Federhüte der royalen Mitglieder unter dem Vorsitz König Charles III. (74).

Die künftige Königin glänzte in einem Kleid von Alessandra Rich (1.250 Euro), in der Hand hielt sie ein Vanillefarbenes Kettentäschchen von Strathberry (357 Euro), während sie auf den Micro Toe Cap Sandals von Jennifer Chamandi (1.000 Euro), als sie König Charles, Königin Camilla (74) und Ehemann Prinz William bei zum Gottesdienst in der St. Georges Chapel auf Schloss Windsor begleitete. Auch bei der späteren Kutschfahrt zog Catherine mit strahlenden Augen unter dem Hut von Philip Treacy die Fotografen magisch an.

Prinzessin Kates Perlohrringe Bevor Prinzessin Diana Charles 1981 heiratete, erhielt sie ein unglaubliches Paar Perlenohrringe vom Juwelier Collingwood als Hochzeitsgeschenk. Sie befinden sich jetzt im Besitz von Prinzessin Kate, die sie regelmäßig zu feierlichen Anlässen trägt.

Prinzessin Kate nimmt Dianas Look als Grundlage für mehrere Outfits bei unterschiedlichen Events

Prinzessin Kate beim Garter Day (rechts) und bei Royal Ascot vor einem Jahr (links). Beide Male waren die Looks einem Outfit Prinzessin Dianas nachempfunden (Fotomontage). © i Images/Imago &Henry Nicholls/dpa

Niemand käme auf die Idee, Kate sei womöglich traurig darüber, nicht Robe und Hut tragen zu dürfen, denn das elegante Tupfenkleid sandte seine eigene Botschaft in die Welt. Zum einen trug Prinzessin Diana in Royal Ascot im Jahr 1988 ein verblüffend ähnliches Kleid von Designer Victor Edelstein, zum anderen baumelten die Perlenohrring in Tropfenform an den Ohren der Prinzessin, die damit eine formvollendete Huldigung des Looks der früh verstorbenen ersten Ehefrau König Charles’ hinlegte.

Ein bisschen feierte Kate Middleton sich allerdings mit dem Auftritt auch selbst, denn im Nachstylen von Dianas Looks ist sie eine bekennende Wiederholungstäterin. Vor etwa einem Jahr trug Kate, damals noch als Herzogin von Cambridge bei Royal Ascot ein weiß-schwarz gepunkteten Kleid ebenfalls von Designerin Alessandra Rich, ebenfalls als Hommage an die Mutter ihres Mannes, allerdings mit einem breitkrempigen Hut mit weißen Blumen und braunen Pumps. Wer im Fashionolymp mitspielen will, muss genau dieses Fingerspitzengefühl mitbringen, wie Kate es auch jüngst bei der Hochzeit in Amman bewies. Verwendete Quellen: elle.com, mirror.co.uk, tatlermagazine.com