„Such dir eine, die bisschen älter ist“: Rock-Legende Alice Cooper kritisiert Till Lindemann

Von: Jonas Erbas

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann beschäftigten auch US-Rockstar Alice Cooper. Der 75-Jährige hat sich inzwischen eine eindeutige Meinung gebildet.

Berlin – Dank seines Images als „Schockrocker“ erlebte Alice Cooper (75) in den 70ern und 80ern einen fulminanten Aufstieg innerhalb der internationalen Musikwelt. Als waschechter Rockstar kennt der Sohn eines Pastors die Branche genau – mitsamt ihrer Geheimnisse. Zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) hat der US-Amerikaner deshalb eine ebenso differenzierte wie fundierte Meinung.

Nach Rückhalt für Till Lindemann: Alice Cooper schlägt kritischere Töne an

Zuletzt war Alice Cooper seinem Musiker-Kollegen Till Lindemann noch zur Seite gesprungen und hatte gemahnt, eine Anschuldigung sei noch lange „keine Verurteilung“. In einem Interview mit dem Playboy schlägt der „School‘s Out“-Interpret nun aber deutlich kritischere Töne an: „Ich war ehrlich gesagt überrascht zu hören, dass jemand, der so lange schon in der Rockmusik aktiv ist, sich angeblich auf diese Weise verhält“, so der 75-Jährige.

Er sei zu Beginn seiner Karriere selbst kein Kind von Traurigkeit gewesen, inzwischen gehöre dieses Karrierekapitel aber längst der Vergangenheit an: „Heute sind in meiner Band alle bis auf unseren Schlagzeuger verheiratet. Wir kennen die Ehefrauen, wir kennen die Kinder, und wenn sich jemand falsch verhalten würde, wüssten alle sofort Bescheid.“ Vor Rammstein habe er großen Respekt – und wolle dementsprechend keine Vorverurteilung treffen: „Ich halte viel davon, dass man nichts behaupten sollte, bevor es erwiesen ist.“

Die Berichterstattung zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann Aufgrund des öffentlichen Interesses, das im Fall Till Lindemann besteht, berichten wir regelmäßig über die Vorwürfe. Entsprechende Artikel sind weder als Schuldzuweisung noch Verteidigung zu verstehen – im Gegenteil: Wir sind um eine neutrale Berichterstattung bemüht und versuchen, die Stimmen von Für- und Gegensprechern einzufangen, um ein ähnlich heterogenes Stimmungsbild wiederzugeben, wie es sich auch innerhalb der Gesellschaft abzeichnet.

Tipp für Rammstein-Sänger: Das rät Alice Cooper seinem Kollegen Till Lindemann

Gänzlich ungeschoren kommt Till Lindemann allerdings nicht davon. Denn obwohl für den Rammstein-Frontmann nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt, kritisiert Alice Cooper: „Ein erwachsener Mensch [sollte] schon wissen, was okay und was nicht okay ist. Und ein unverheirateter Rockstar von 40, 50, 60 Jahren hat wirklich sehr viele Möglichkeiten, während einer Tournee eine Frau zu finden, auf die er steht.“ Er rät seinem Musiker-Kollegen deshalb: „Such dir eine, die ein bisschen älter und mit dir auf Augenhöhe ist.“

Dieser Ratschlag kommt nicht von ungefähr: Wie Alice Cooper berichtet, habe er selbst die ein oder andere Eskapade erlebt, bevor er sein Leben schließlich gänzlich umkrempelte – und damit bis heute sehr glücklich ist.