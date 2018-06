Superstar Beyoncé liegt hüllenlos im Bett: Fans bei Instagram starren nur auf dieses Detail

US-Superstar Beyoncé Knowles (36) liegt völlig hüllenlos im Bett. Die Fans bei Instagram starren alle nur auf den XXL-Po der Sängerin.

Houston - US-Superstar Beyoncé Knowles und Rapper Jay-Z (48) sind das Traumpaar der amerikanischen Musik-Szene, wie extratipp.com* berichtet. Die gebürtige Texanerin hat in ihrem Leben bereits über 200 Millionen Tonträger verkauft und gehört zu den erfolgreichsten Künstlern auf der ganzen Welt! Gerade verschenkt die 36-Jährige sogar ihre Tour-Tickets, wie promiflash.de berichtet.

+ Beyonce und Jay-Z sind verheiratet und ein äußerst erfolgreiches Duo auf der Bühne. © picture alliance / David Maxwell



Beyoncé und Jay-Z verschenken "On The Run II"-Tour-Tickets an Fans

Im Sommer 2014 startete das Traumpaar die erste gemeinsame Tour. "On the Run" war so ein krasser Knaller, dass Beyoncé und Jay-Z die Tour vier Jahre später, also jetzt, fortsetzen. Zum Start der "On the Run II"-Tour (6.Juni - 4. Oktober 2018) in Cardiff hat das Ehepaar viele der teuren Tickets einfach verschenkt. Bei Twitter schrieb ein Nutzer: "Wenn ihr nahe des Hampden Parks seid, geht zum Parkplatz. Dort verschenken sie Tickets von Beyoncé und Jay-Zs Konzert, weil Plätze frei geblieben sind."

Beyoncé und Jay-Z: Tour-Tickets gehen nur schleppend vom Band

Erst neun der 46 Konzerte sind ausverkauft - vielleicht versuchen Beyoncé und Ehemann Jay-Z so die Werbetrommel anzukurbeln. Mal sehen, ob der Schenk-Aktion was bringt. Vielmehr scheinen viele Fans des Rap-Duos großes Interesse an den Kurven der 36-Jährigen zu haben.

Motto: Wer braucht schon teure Tickets wenn er auch kostenlose Bilder bei Instagram ansehen kann? Seit Tagen kommentieren die Beyoncé-Fans, vermutlich überwiegend männliche Anhänger, ein Foto der Sängerin: Beyoncé liegt beinahe hüllenlos auf dem Bett und liest Zeitung. Der Blick der User wandert auf den XXL-Po von Beyoncé.

OTR's book Ein Beitrag geteilt von Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) am Jun 9, 2018 um 8:41 PDT

Die Bandbreite der Kommentare geht von "Ich liebe Dich" über "Als nächstes will ich einen Erwachsenen-Film von Dir sehen" bis hin zu "Jay-Z is 1 lucky dude". Besonders sinnvolle Kommentare zu finden fällt schwer. Wer Beyoncé lieber angezogen sieht: Am 29.Juni stehen Beyoncé und Jay-Z im Berliner Olympiastadion auf der Bühne. Alle Tourdaten gibt es hier.

Matthias Kernstock

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.