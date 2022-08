„Sussex Survivors’ Club“: Harry und Meghans Ex-Mitarbeiter haben ihr Leid in WhatsApp-Gruppe geteilt

Von: Larissa Glunz

Harry und Meghan eilt ein schlechter Ruf als Arbeitgeber voraus. Ihre ehemaligen Angestellten sollen ihrer Zeit im Palast keine Träne nachweinen. Im Hause Sussex soll Mobbing an der Tagesordnung gestanden haben.

London – Probleme am Arbeitsplatz sind keine Seltenheit – auch dann nicht, wenn es sich bei den Arbeitgebern um die britischen Royals handelt. Vor ihrem Umzug in die USA und ihrem Rücktritt haben Prinz Harry (37) und Meghan Markle (41) die Hilfe von einigen Mitarbeitern in Anspruch genommen. Der Traumjob im Kensington-Palast soll sich jedoch schnell in einen wahren Albtraumjob verwandelt haben.

Harry und Meghans Chef-Qualitäten lassen wohl zu wünschen übrig

Als die ehemalige Schauspielerin noch aktiv als Senior Royal im Dienst der Krone tätig war, soll sie ihren Angestellten das Leben schwer gemacht haben. 2021 machte „The Times“ die Mobbing-Vorwürfe gegen Meghan öffentlich, die drei Jahre zuvor zu mehreren Kündigungen im Haushalt der Sussexes geführt hatten. Neue Details liefert nun eine aktuelle Dokumentation des französischen Senders „BFM TV“.

Einige Ex-Mitarbeiter von Harry und Meghan sind nicht gut auf ihre royalen Arbeitgeber zu sprechen. (Fotomontage) © Doug Peters/Imago & Dominic Lipinski/dpa

In der am 29. August erstmals ausgestrahlten Dokumentarserie „Ligne Rouge, William et Harry, les frères ennemis“ (dt.: Rote Linie: William und Harry, die verfeindeten Brüder) wird offenbart, dass die Ex-Mitarbeiter des Herzogspaares auch heute noch unter den Erlebnissen im Palast leiden. „Die ehemaligen Mitarbeiter haben sogar eine informelle [WhatsApp] Gruppe gegründet, die sie unter sich den Sussex Survivors’ Club (dt.: Club der Sussex-Überlebenden) genannt haben. Einige von ihnen sind immer noch traumatisiert“, verrät die Kommentatorin der Serie.

Schikane, Mobbing, Intriganz: Untersuchung gegen Meghan Markle verläuft im Sand

Meghan soll unter anderem, so die „Times“, zwei Assistentinnen vertrieben und schikaniert haben – kein Einzelfall. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts OnePoll im Auftrag von Viking gaben 60 % der Teilnehmer an, schon einmal Mobbing am Arbeitsplatz erlebt zu haben. Das britische Königshaus kündigte nach der Bekanntgabe der schweren Anschuldigungen im März 2021 eine Untersuchung an – den Bericht mit den Ergebnissen möchte Queen Elizabeth II. (96) allerdings nicht mit der Öffentlichkeit teilen.

Die Einschüchterungen und Zurechtweisungen der zweifachen Mutter sind somit noch immer umstritten. Den angeblich schroffen Umgangston der Herzogin von Sussex bekommt zumindest eine Person nicht zu hören. Erst kürzlich gab Meghan ihren liebevollen Kosenamen für Gatte Harry preis. Verwendete Quellen: bfmtv.com, blog.viking.de, thetimes.co.uk