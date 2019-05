Sylvie Meis zeigt sich in durchsichtigem Top - Wirbel um ihr Gesicht schon wieder vergessen?

Sylvie Meis schockte ihre Fans mit einem Foto. Darüber lästert auch Désirée Nick. Jetzt zeigt sie sich im durchsichtigen Top.

Update vom 18. Mai: Nachdem lange ihr Gesicht großes Gesprächsthema war, sind die Fans wieder versöhnt - und schauen auf die komplette Sylvie Meis! So etwa bei ihrem neuen Posting, das sie mit ziemlich durchsichtigem Oberteil zeigt. „Traumfrau“, „Hübsche“ und „Perfekte Frau“, heißt es. Und: „Wo kann man die Figur kaufen?“ Bloß kein Neid ...

Sylvie Meis: Fotos zeigen, wie ihr verändertes Gesicht inzwischen aussieht

Update vom 12. Mai: Sylvie Meis scheint im „Posting-Fieber“: Zum Muttertag hat die Moderatorin jetzt ein Foto gepostet, das sie als Baby mit der Mama zeigt.

Update vom 11. Mai 2019, 20.07 Uhr: Das Selfie aus der Küche reicht Sylvie Meis nicht, sie legt gleich mit einem Video nach. Ein Schmink-Tutorial, das die Moderatorin in Nahaufnahme zeigt. Sehr glatt. Sehr faltenlos.

Update vom 11. Mai 2019: Ein Foto von Sylvie Meis (siehe unten) sorgte in den vergangenen Tagen für viel Wirbel. Manche Fans dachten an einen Botox-Unfall. Und natürlich hat Meis selbst sicherlich auch die Aufregung um ihre Person mitbekommen.

Insofern könnte ihr Posting vom Freitagabend zweierlei Zweck haben. Sie zeigt sich in der Küche und fragt nach Koch-Ideen. Das ist zum einen eine perfekte Ablenkung von unschönen Diskussionen. Und zum anderen können alle, die ihr doch genau ins Gesicht schauen, dort Wundersames erblicken: Sylvie Meis zeigt sich sehr natürlich und sieht aus, wie sie soll. Dezent geschminkt und mit tollem Augenaufschlag.

Die ganze Wahrheit also: Sylvie Meis sieht aus wie immer. Oder sieht sie WIEDER aus wie immer und hat einen kleinen Unfall korrigieren lassen? Das bleibt natürlich unklar. Jedenfalls darf sich die Welt über das gewohnte Sylvie-Meis-Gesicht freuen.

„Sieht sehr schön aus“, „Hübsch und natürlich. So geht's doch auch!“, „Mega hübsch“, „So ein schönes Mädchen“, „Schönste“ und „Wunderschön“ - so lauten die Reaktionen. Sylvie Meis scheint die kürzlich so verwunderten Fans wieder auf ihre Seite zu ziehen.

Neben Sylvie Meis zeigte sich übrigens auch Sophia Thiel dieser Tage deutlich verändert.

Sylvie Meis total verändert im Gesicht - Desirée Nick äußert sich

Update vom 10. Mai: Eigentlich kann sie es kaum abstreiten - Dass Sylvie Meis etwas hat „machen lassen“, da sind sich die Fans einig. Auf ihrem Instagram-Account entbrannte ein regelrechter Shitstorm, „null mehr natürlich“ schrieben die Follower oder „so schade um dein Gesicht“. Ein Promi stichelt jetzt noch nach!

Désirée Nick äußert sich gegenüber Bild nicht gerade freundlich über die 41-jährige Blondine: „Sylvie ist ein Püppchen. Sie will ihre Schönheit um jeden Preis erhalten, sie kämpft darum. Wenn dieses Gesicht Mimik hätte und Ausdruck, wäre es ja viel schöner. Aber wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Mein Gott – die Brüste von Reiner Calmund bewegen sich mehr als das Gesicht von Sylvie Meis.“

Als Bild nachhakt, ob diese Aussage nicht ein wenig zu hart sei, legt Nick nach: „Ich bin mir sicher, sie würde darüber lachen, wenn sie es denn könnte – aber es war eben ein bisschen zu viel Botox. Schönheit geht sowieso, Dummheit bleibt.“ Désirée Nick hat selbst übrigens auch gerade eine Lidstraffung hinter sich. Im Gegensatz zu Sylvie stehe sie aber zu ihren Beauty-OPs.

Video: Antwort auf ihre OP-Gerüchte?

Sylvie Meis mit Schock-Foto: Im Gesicht drastisch verändert - Jetzt reagiert sie deutlich

Update vom 8. Mai: Der Wirbel rund um die plötzliche Veränderung von Moderatorin Sylvie Meis hört nicht auf. Alles fing an, als Rapper Bonez MC von „187 Strassenbande“ vergangenes Wochenende ein Bild mit der Niederländerin bei einem Basketballspiel in Hamburg postete. Der harmlose Schnappschuss schlug schnell hohe Wellen bei den Fans der Moderatorin, denn das Gesicht der 41-Jährigen wirkte irgendwie anders: Geschwollen, wie eingefroren. Die meisten Fans dachten sofort an eine gescheiterte Botox-Behandlung. Immerhin hat die ehemalige „Let's Dance“-Moderatorin nie ein Geheimnis aus ihrer Zuneigung für Beauty-OPs gemacht. "Jeder muss es für sich selbst wissen. Wir werden alle älter, wenn Leute auf diese Weise ein bisschen schöner werden können: Warum nicht?", sagte sie vor einiger Zeit einem niederländischen Magazin.

Am Dienstag hat sich Sylvie Meis wieder auf ihrem Instagram-Account gemeldet, um zu zeigen, was sie von den Gerüchten rund um ihr Gesicht hält. In einer Story ist zu sehen, wie die 41-Jährige erst in die Kamera lächelt und dann ... plötzlich die Zunge rausstreckt! Zu der frechen Geste wählt die Blondine ein passendes Lied: „I don't give a fucc“ des verstorbenen US-Rappers Nipsey Hussle, der vor Kurzem in Los Angeles beschossen wurde.

+ Sylvie Meis zeigt sich frech in einer Instagram-Story. © Screenshot Instagram @sylviemeis

Hat sie nun etwas machen lassen oder nicht? Das fragen sich viele Fans immer noch. Es bleibt allerdings ihr Geheimnis.

Schock-Foto: Sylvie Meis stark verändert - „Was ist mit ihrem Gesicht los?“

Hamburg - Einer einzigen Person folgt Rapper Bonez MC auf Instagram, der selbst stattliche 1,9 Millionen Follower hat, und zwar Sylvie Meis. Bereits vor einem Jahr traf er die schöne Blondine scheinbar zufällig, postete ein Selfie mit ihr und gab sich seitdem verliebt. Er wollte sie damals sogar auf ein laktosefreies Spaghetti-Eis einladen, wie tag24 berichtete.

Ob Sylvie die Schwärmerei mittlerweile erwidert? Immerhin war sie zusammen mit dem Oberhaupt der Hamburger Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande bei einem Basketballspiel, dem Final-Spiel der „Hamburg Towers“. Und: Frau Meis folgt dem Rapper seitdem ebenfalls auf Instagram. Dieser veröffentlichte glücklich ein Foto von sich und der 41-Jährigen mit den Worten „Wir lieben Basketball !! @sylviemeis“

Sylvie Meis Gesicht wirkt komisch auf Selfie mit Rapper Bonez MC

Doch irgendwas wirkt komisch auf dem Foto. „Wieso sieht sie so anders aus?“, lauten nur einige der geschockten Kommentare. Geschwollen blickt Sylvie in die Kamera, ihr Gesicht ist total verformt - so, als könnte bei einer Botox-Behandlung etwa schief gelaufen sein. Auch die Fans sind fassungslos, unterstellen sogar: „Das ist niemals Sylvie Meis, never!“ Doch auch auf Sylvies Account sind Storys vom Basketball-Spiel zu sehen. Sich selbst lichtet die Moderatorin allerdings nicht ab und auch das Foto auf Bonez MCs Account ist wenig später verschwunden - möglicherweise hat Sylvie Meis den verliebten Rapper darum gebeten - oder es handelte sich wirklich um eine irre Verwechslung.

+ Ist sie es oder nicht? Einige Fans spekulieren, ob es sich um eine Fake-Sylvie handelt - zu verändert sieht ihr Gesicht aus. © Screenshot/Instagram @bonezmc

Sylvie Meis mal wieder Single - Techtelmechtel mit Rapper Bonez MC?

Es kursieren Gerüchte, ob zwischen den beiden mehr entstehen könne. Immerhin ist Sylvie Meis wieder einmal frisch getrennt. Viele Fans würde eine Liebelei begrüßen: „So ein schönes Paar", fanden einige Follower unter dem mittlerweile verschwundenen Instagram-Foto.

RTL-Video: Sylvie Meis äußert sich zum Liebes-Aus

