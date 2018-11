Sylvie Meis knallhart bei „Sylvies Dessous Models“: Über zwei Drittel der Girls sofort heimgeschickt - Spielerfrau weiter

Sylvie Meis macht Heidi Klum Konkurrenz: Am Mittwoch startete die neue Casting-Show "Sylvies Dessous Models" bei RTL. Meis schickte gleich 22 von 30 Kandidatinnen nach Hause.

Update 21. November 2018 22.03 Uhr:

Sylvie Meis spricht bei der ersten Folge offen über ihre schwierigste Zeit in Deutschland: Ihre öffentliche Trennung von Rafael van der Vaart sei der "Horror" gewesen. Auch über ihre Brustkrebsdiagnose spricht sie offen: "Mein Leben hat sich um hundert Prozent gedreht." Sie sei "sehr dankbar", dass sie das überlebt habe und "die Krankenhausflure nicht mehr sehen muss. Ich muss immer an diese Zeit denken, obwohl es schon zehn Jahre her ist."

Die Mädchen sind sichtlich schockiert, dass nur 10 von 30 die erste Runde überstehen.

Sylvie hat harte Kriterien: Eine Kandidatin mit Nasenring und ohne High Heels schickte sie direkt nach Hause. Die Frau von Steven Zuber, Mirjana, schaffte es direkt unter die letzten zehn. Mona, Melissa, Thanee, Julia, Daria, Sarah, Susanna waren ebenfalls direkt qualifiziert. Sieben Wackelkandidatinnen ließ Meis lange zittern. Graziella und Alina bekamen den verspäteten Zuschlag. Nico Schwanz‘ Ex Vanessa Schmitt musste dagegen sofort gehen.

Dann ging es für Sylvies Top-10-Girls ab ins Model-Loft, und danach zum Fotoshooting in den Hamburger Hafen. Meis präsentierte sich dabei höchst selbst in Dessous - so freizügig wie noch nie im deutschen TV. Zwei weitere Girls sollten das erste Shooting nicht überstehen.

Nach dem Shooting sagte Meis ihren acht Top-Kandidatinnen zu: Susanna, Graziella, Melissa, Thanee, Mirjana und Alina waren die ersten, die ein Go für die nächste Runde erhielten. Dann erhielt Julia ihre Zusage, und als letzte schließlich Sarah. Mona und Daria mussten gehen.

News vom 21. November 2018 12.27 Uhr:

Große Neuigkeiten für die Fans von Sylvie Meis: In der neuen RTL-Show „Sylvies Dessous Models“ sucht die Ex-Frau von Fußballstar Rafael van der Vart nach dem perfekten Model für ihre Unterwäsche-Firma.

Sylvies Dessous Models: Sendetermine mittwochs auf RTL

In ihrer ersten eigenen Show sucht Sylvie Meis am Mittwoch, 21. November das p erfekte Model und Aushängeschild für ihre Wäschemarke "Sylvie Designs". Weiter unten finden Sie die Sendetermine im Überblick. Die Siegerin wird das neue Gesicht des Labels und bekommt 50.000 Euro. Posing, Shooting, Videodreh - in verschiedenen Challenges haben die Teilnehmerinnen die Chance, Sylvie Meis von sich zu überzeugen. Dabei geht es um mehr als reine Schönheit: Persönlichkeit, Auftreten und Leidenschaft sind gefragt.

Die neue Sendung Sylvies Dessous Models kombiniert Sylvie Meis große Leidenschaften: das Fernsehen und Dessous. Mit Unterwäsche kennt sich die hübsche Holländerin aus. Sie modelt seit Jahrzehnten für Dessous und vertreibt inzwischen sogar ihre eigene Modelinie - für die sie die Werbung oft selbst übernimmt. Auch bei der Werbekampagne für Ihre Bikinis zeigte Sylvie Meis viel nackte Haut. Trotz aller Freizügigkeit: Im Playboy werden wir Sylvie Meis wohl nie sehen - das habe sie sich selbst und ihrem Vater versprochen. Von hinten zeigte sich Sylvie Meis allerdings schon oben ohne.

Sylvie Meis hat Erfahrung mit TV-Shows

Auch im Show-Geschäft ist Sylvie Meis ein alter Haase. 2018 sitzt Silvie Meis wieder mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury der RTL-Talentshow Das Supertalent. Mit der gleichen Besetzung und Motsi Mabuse bildete sie schon von 2008 bis 2011 die Expertengruppe.

Bei Let‘s Dance war Sylvie Meis gleich doppelt dabei. Im Jahr 2010 wurde sie als Kandidatin zweite, von 2011 bis 2017 moderierte sie die RTL-Sendung zusammen mit Daniel Hartwich. 2012 gewann sie dafür sogar den Bayerischen Fernsehpreis.

Auch für den guten Zweck ist Sylvie Meis unterwegs: Als Botschafterin und Moderatorin am Dreamball der Deutschen Knochenmarkspenderdatei warb sie für die Registrierung als Spender.

Gibt Silvie Meis bei Sylvies Dessous Models auch private Einblicke?

Bei Sylvies Dessous Models zeigt sich Sylvie Meis hautnah: Neben der Suche nach der perfekten Marken-Repräsentantin gewährt Sylvie Meis auch intensive Einblicke in private, alltägliche Situationen und lässt die Zuschauer emotional an ihrem Leben teilhaben.

Schließlich ist die erfolgreiche Powerfrau nicht "nur" Model, Moderatorin und Business Lady - sondern auch liebende Mutter. Sylvie Meis: "Sylvies Dessous Models ist eine Chance, mich dem deutschen Publikum als Businessfrau zu präsentieren und mein Team und alltägliches Leben zu zeigen."

Mit Männern hatte die 40-Jährige in letzter Zeit allerdings weniger Glück: Nachdem sich Sylvie Meis sogar mit dem spanischen Millionär Charbel Aouad verlobt hatte, ist sie inzwischen wieder Single. Auch die Ehe mit dem ehemaligen HSV-Star Rafael van der Vaart scheiterte im Jahr 2013. Seitdem nennt sich die ehemalige Silvie van der Vaart wieder Sylvie Meis. Eines ist sicher: Die Liebe ihres Lebens hat Sylvie Meis schon gefunden: Sohn Damián (12).

Schlagzeilen machte Sylvie Meis auch mit einem Brusttumor. 2009 musste sich Sylvie diesen operativ entfernen lassen und anschließend noch ein Chemotherapie ertragen. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich Sylvie Meis Privatleben seitdem entwickelt hat.

Welche Kandidatinnen treten bei Sylvies Dessous Models an?

Unter den Kandidatinnen für Sylvies Dessous Models wird eine handfeste Überraschung sein: Wie HEIDELBERG24* berichtet, bewirbt sich auch Mirjana Zuber (25), die Frau des Hoffenheimer Fußball-Stars Steven Zuber (27), als Sylvie Meis Markenbotschafterin. Die ehemalige Kandidatin für Miss Schweiz bringt viel Modelerfahrung mit und sieht in Dessous einfach toll aus, wie ihr Instagram-Account beweist.

Mirjana Zuber ist die Jugendliebe des Mittelfeldspielers von der TSG Hoffenheim: Beide sind seit 10 Jahren zusammen, seit drei Jahren ist das Paar verheiratet. Steven Zuber, der bislang 17 Länderspiele für die Schweiz absolviert hat, spielt seit August 2014 im Kraichgau und ist über 90 Mal für Hoffenheim aufgelaufen.

Auch als Designerin hat Mirjana Zuber Erfahrung: Zusammen mit der serbischen Designerin Lada Dragovic präsentierte sie an der Fashion Week in Belgrad vor zwei Jahren ihre erste Modekollektion.

Auch unter den übrigen Teilnehmerinnen sind viele Frauen, die ohnehin schon hauptberuflich modeln. Die jüngste Kandidatin ist die 19-jährige Josephiné Jamie, Studentin aus Bedburg. Sie hat schon als kleines Kind gemodelt. Die älteste der Bewerberin ist 30 Jahre alt und heißt Jasmin. Die Angestellte bei einem Automobilhersteller sagt von sich selbst: "Ich bin wahrscheinlich so die Model-Oma."

Sylvies Desous Models: Worum geht es in der ersten Folge?

Die erste Folge von Sylvies Dessous Models hält gleich eine handfeste Überraschung bereit: Sylvie Meis wird auch selbst in Dessous modeln. Hintergrund: Aus unzähligen Bewerbungen hat Sylvie Meis 30 Models zum Casting nach Hamburg eingeladen. Hier wählt sie ihre Top 10, bevor die Girls ein Modelloft in Hamburg beziehen. Bei einem Dessous Fotoshooting am Hamburger Hafen auf dem Museumschiff Rickmer Rickmers zeigt Sylvie Meis den Mädchen, wie es geht und shootet ebenfalls in Dessous, bevor zwei weitere Girls das Modelloft verlassen müssen.

Sendetermine: Wann läuft Sylvies Dessous Models?

Die erste Folge von Sylvies Dessous Models läuft am Mittwoch, 21. November, um 20:15 Uhr auf RTL. Die zweite Folge folgt am Mittwoch, 28. November, um 20:15 Uhr auf RTL, das Finale von Sylvies Dessous Models kommt am Mittwoch, 5. Dezember, um 20:15 Uhr auf RTL.

Hier noch einmal alle Termine in der Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit TV-Sender Live-Stream 1 Mittwoch, 21. November 2018 20.15 Uhr RTL TV Now 2 Mittwoch, 28. November 2018 20.15 Uhr RTL TV Now 3 Mittwoch, 5. Dezemeber 2018 20.15 Uhr RTL TV Now

