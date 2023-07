„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers geht in Klamotten baden und liefert Begründung für Fans

Von: Jonas Erbas

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers urlaubt derzeit auf Rügen. Dort kühlt sich die 47-Jährige hier und da natürlich auch in der Ostsee ab – allerdings in voller Jogging-Montur …

Rügen – Wer das Land Woche um Woche über das aktuelle Tagesgeschehen informiert, braucht – genau wie alle anderen auch – hier und da mal eine Pause. Um einmal ausgiebig die Seele baumeln zu lassen, hat sich „Tagesschau“-Berühmtheit Judith Rakers (47) auf die Ostseeinsel Rügen zurückgezogen.

„Tagesschau“-Pause auf Rügen: Judith Rakers geht in Sportbekleidung baden

Dort kann die in Paderborn geborene Journalistin fernab des Hamburger Großstadttrubels, der für ihre Anstellung bei der „Tagesschau“ (täglich um 20.00 Uhr im Ersten) unumgänglich ist, nach Herzenslust entspannen. Das dürfte ganz in ihrem Sinne sein: Bereits seit einigen Jahren lebt Judith Rakers zurückgezogen ohne Leitungswasser auf einer eigenen Farm.

Auf Rügen hält sich die Nachrichtensprecherin auch im Urlaub fit, treibt vor maritimer Kulisse am Strand Sport und belohnt sich anschließend mit einem Ausflug ins kühle Nass, wie sie bei Instagram ihren gut 286.000 Followern verrät: „Was für ein Spaß! Erst joggen und auspowern und dann zur Abkühlung direkt ins Meer … Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren!“, teilt sie am Montag (10. Juli) über das soziale Netzwerk mit und teilt prompt Schnappschüsse ihres Ausflugs. Darauf zu sehen: Judith Rakers, die in Sportbekleidung baden geht.

Judith Rakers: Längst nicht mehr nur „Tagesschau“ Einem breiten Publikum ist Judith Rakers mit Sicherheit durch ihre Tätigkeit als „Tagesschau“-Sprecherin (seit 2005) bekannt, doch die am 6. Januar 1976 in Paderborn geborene Journalistin mischt längst auch anderweitig im TV-Geschäft mit: 2011 moderierte sie an der Seite von Stefan Raab und Anke Engelke den „Eurovision Song Contest“ in Düsseldorf, 2014 bekam sie im NDR eine eigene Reportage-Reihe, die sich mit sozialkritischen Themen wie Obdachlosigkeit oder Armut auseinandersetzte. 2016 spielte sie im „Tatort: Fegefeuer“ eine Nachrichtensprecherin, 2021 belegte sie in der vierten „The Masked Singer“-Staffel den sieben Platz (von zehn).

„Im Bikini zeige ich nicht“: „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers erklärt Bade-Foto in Kleidung

Dass sie in Klamotten ins Wasser geht, ist für Judith Rakers allerdings keine Gewohnheit. „Im Bikini zeige ich nicht“, erklärt die 47-Jährige die ungewöhnlichen Badefotos unter ihrem Beitrag. Viele Follower zeigen dafür Verständnis: „Würde ich auch nicht machen, mich im Bikini zeigen. Gerade als Prominente“ oder „Gerade in Klamotten ist es cool“, heißt es in den Kommentaren.

Für diesen authentischen Einblick in ihre Freizeit gibt es außerdem viel Lob – mit ihrer sympathischen Art scheint die 47-Jährige bei ihren Followern bestens anzukommen. Das war auch bei ihrem letzten „Riverboat“-Auftritt im MDR so: Dort enthüllte Judith Rakers eine regelrechte Pannenserie bei der „Tagesschau“. Verwendete Quellen: instagram.com/judith_rakers, blog.tagesschau.de