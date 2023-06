Tatjana Gsell meldet sich zurück: Nach zwei Jahren Funkstille nicht wiederzuerkennen

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Kein Tv-Auftritt, kein Social Media: Die letzten 2 Jahre war Tatjana Gsell wie vom Erdboden verschwunden. Jetzt ist sie wieder zurück – und kaum wiederzuerkennen.

Frankfurt – Mit diesem Comeback hat wohl keiner gerechnet: Nach zwei Jahren kompletter Funkstille ist Tatjana Gsell (52) tatsächlich wieder zurück – und dafür hat sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin sogar einen neuen Instagram-Account angelegt. Bei dem Foto muss man ehrlicherweise zweimal hinschauen, denn Tatjana Gsell ist nicht wiederzuerkennen.

Alko-Skandale, Dschungelcamp, totale Funkstille: Was wurde aus Tatjana Gsell?

Durch die Hochzeit mit dem 45 Jahre älteren Schönheitschirurgen Franz Gsell und der Teilnahme an verschiedenen Reality-Shows wurde Tatjana Gsell bekannt. Anfang der 2000er war sie DIE TV-Ikone. Ob Dschungelcamp, „Big Brother“ oder „Die Alm“: Es gab kein Reality-Format in dem die Blondine nicht zu sehen war.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten: 2008 verursachte sie alkoholisiert und unter Drogen in Berlin einen Autounfall. Ein Jahr später fuhr sie betrunken auf ein parkendes Auto auf. Danach wurde Tatjana Gesell zu einer Geldstrafe von 46.000 Euro verurteilt, außerdem musste sie ihren Führerschein für 18 Monate abgeben.

Dann wurde es langsam ruhig um sie. Es folgten nur noch vereinzelte TV-Auftritte. 2018 war sie dann das letzte Mal im TV zu sehen. Für die 12. Staffel zog Tatjana Gsell mit unter anderem Natascha Ochsenknecht, Jenny Frankhauser und Matthias Mangiapane ins Dschungelcamp. Für die Krone hat es nicht gereicht, sondern nur für den achten Platz.

Tatjana Gsell bei der Dschungelprüfung. Matthias Mangiapane schaut ihr zu © RTL/Stefan Menne

Seitdem ist es still um sie geworden. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account gab es noch ein paar Selfies für ihre 12.000 Fans, seit 2011 dann komplette Funkstille. Jetzt ist Tatjana Gsell wieder zurück: mit einem neuen Instagram-Profil und einem neuen Look.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Seit 2004 quälen sich Promis durch widerliche Dschungelprüfungen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Wer gewinnt, wird als Dschungelkönig – oder Königin gekrönt und darf sich über eine Siegesprämie von 100.000 Euro freuen. Doch wie geht es den bisherigen Dschungelcamp-Siegern heute?

Sie ist wieder da: Tatjana Gsell nach zwei Jahren Funkstille nicht wiederzuerkennen

Für ihr großes Comeback hat sich Tatjana Gsell einen neuen Instagram-Account zugelegt. Dort folgen der Blondine erst ein paar hundert Fans. Die durften sich jetzt aber über ein neues Foto von der ehemaligen TV-Ikone freuen. In einem Barbie-Rosa Minikleid steht Tatjana Gsell vor einer Metallwand – vielleicht in einem Aufzug. Ihre blonden Haare fallen ihr in leichten Wellen über die Schulter. Das Make-up sitzt perfekt. Ein tolles Foto, wobei man sagen muss, dass Tatjana Gsell darauf kaum wiederzuerkennen ist.

Zu dem Foto schreibt sie: „Ich wünsche euch, ihr Lieben, ein heißes Wochenende, eure Tati“. Dazu gibt es noch ein Herz- und ein Blumen-Emoji und die Hashtags „Beauty“, „Blondgirl“ und „Sommer“. Ihre Fans sind auf jeden Fall begeistert, dass Tatjana Gsell – verändert oder nicht – wieder da ist. „Hübsch siehst du aus, mein Herz“, schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: „Liebe Tatjana, auch dir ein schönen Samstagabend“.

Auch Naddel will 2023 einen Neuanfang wagen und wieder auf die Beine kommen. Multimillionär Andreas Ellermann unterstützt die Bohlen-Ex dabei. Doch die scheint die Hilfe nicht wirklich annehmen zu wollen. Naddel ließ Millionär Ellermann schon zweimal sitzen und schickt nun eine alarmierende Videobotschaft an ihre Fans. Verwendete Quellen: Instagram/tatjanagsell