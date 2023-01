Deutsches Supermodel Tatjana Patitz mit 56 Jahren gestorben

Von: Lucas Sauter-Orengo

Das deutsche Model Tatjana Patitz ist tot. © IMAGO / APress

Das deutsche Supermodel Tatjana Patitz ist gestorben. In den 80er und 90er Jahren war sie eines der bekanntesten Gesichter der Modebranche.

München - Das deutsche Supermodel Tatjana Patitz ist gestorben. Das bestätigte die Agentur des Models der Deutschen Presse-Agentur. Die Hamburgerin wurde nur 56 Jahre alt. Zusammen mit Größen wie Claudia Schiffer, Cindy Crawford und Elle MacPherson gehörte sie in den 80er und 90er Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der Branche. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Deutsches Supermodel Tatjana Patitz mit 56 Jahren verstorben

„Tatjana war immer das europäische Symbol von schick – wie Romy Schneider-trifft-Monica Vitti“, wurde „Vogue“-Chefin Anna Wintour am Mittwoch in einem Artikel zitiert. Das US-Magazin hatte zunächst über Tod des deutschen Supermodels berichtet. „Sie war viel weniger sichtbar als ihre Kolleginnen – mysteriöser, erwachsener, unnahbarer – und das hatte seine eigene Anziehungskraft“, so Wintour weiter.

Deutsches Supermodel Tatjana Patitz mit 56 Jahren gestorben

Patitz war mit mehreren Bekanntheiten liiert. Dazu zählten etwa Johny Depp, Sänger Seal oder Pierce Brosnan. Die Hamburgerin wuchs in Schweden auf und wurde mit 17 Jahren entdeckt. Den endgültigen Model-Durchbruch schaffte sie durch eine Kampagne für die Marke „Levi‘s“. Später lebte Patitz in Kalifornien, wo sie in einigen Filmen mitwirkte. Sie lebte zuletzt in Santa Barbara und hatte einen Sohn.