Darum schalteten beim „Tatort“ am Sonntag unzählige Zuschauer schon nach 10 Minuten ab

Der „Tatort“ ist in vielen Haushalten am Sonntagabend Pflichtprogramm. Die letzte Folge der Krimiserie konnte die Zuschauer aber scheinbar nur wenig begeistern.

Dresden – Wie gewohnt startete die Kultsendung „Tatort“ am Sonntagabend (9. Juli) um 20:15 Uhr in der ARD und lockte zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Doch schon nach kurzer Zeit schien die Begeisterung für das Format zu schwinden.

„Tatort“ vom Sonntag verlor schon nach Minuten an Publikum

Eine AdScanner-Verlaufskurve des Medienmagazins DWDL und Vodafone zeigt deutlich, dass die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend bereits nach kurzer Zeit wieder abschalteten. Demnach verlor die „Tatort“- Folge am 9. Juli in den ersten 10 Minuten bereits massiv an Reichweite und setzte diesen Trend auch in den nächsten 35 Minuten fort.

Die AdScanner-Verlaufskurve von Sonntagabend erfasste rund 13 Millionen Vodafone-Haushalte, die den „Tatort“ in der ARD ein- und wieder abschalteten.

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat. (Quellen: daserste.de, t-online.de)

„Tatort“-Folge sorgte am Sonntag bei Zuschauern offenbar für Enttäuschung

Bei der ausgestrahlten Folge „Parasomnia“ handelte es sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2020 des „Tatort Dresden“. Dies dürfte vielen Zuschauern bewusst geworden sein und führte offenbar zu einer Enttäuschung, weswegen die Quoten rasant zurückgingen.

Der Dresdener „Tatort" aus 2020 ist der 10. Fall von den Ermittlerinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie „Leo" Winkler (Cornelia Gröschel).

Der Dresdener „Tatort“ aus 2020 ist der 10. Fall von den Ermittlerinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie „Leo“ Winkler (Cornelia Gröschel). Mit dem Titel „Parasomnia“ ist die Folge mehr Mystery als Tatort-Krimi und wurde am Sonntag, den 15. November 2020, um 20.15 Uhr in der ARD erstausgestrahlt.

Schlechte Nachrichten gibt es indessen für alle Fans des Mainzer „Tatorts“. Denn Heike Makatsch hört unfreiwillig als Kommissarin auf. Verwendete Quellen: DWDL, ARD