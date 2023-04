„Tatort“, „Traumschiff“, „Wer wird Millionär?“: Klarer Sieger im Quotenduell

Von: Jonas Erbas, Sarah Wolzen

Das Osternest war für Fernsehfans am Sonntag (9. April) prall gefüllt: Der Tatort, das ZDF-Traumschiff und ein „Wer wird Millionär?“-Special traten gegeneinander an. Nun steht der klare Sieger fest.

Update vom 10. April, 11:00 Uhr: Das Quotenduell in der Primetime am Ostersonntag war hart umkämpft. Doch nun steht der eindeutige Sieger fest. Wie dwdl.de berichtet, entschieden sich die meisten Zuschauer für den neuen „Tatort“ mit Corinna Harfouch im Ersten. Nicht nur beim Gesamtpublikum konnte die Folge „Nichts als die Wahrheit“ punkten, auch bei der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Krimi auf Platz 1. Insgesamt 6,22 Millionen TV-Zuschauer schalteten ein, das entspricht einem Marktanteil von 23,3 Prozent.

Das ZDF-Traumschiff belegt in beiden Rankings den dritten Platz, 5,20 Millionen Menschen entschieden sich für Florian Silbereisens ersten Kuss als Kapitän Max Parger. Das WWM-Osterspecial landet mit 3,03 Millionen Zuschauern auf dem dritten Platz des direkten Vergleichs. Und das, obwohl es zur größten Panne in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ kam.

Am Ostersonntag stehen die Fernsehzuschauer vor der Qual der Wahl: ARD und ZDF zeigen neue Folgen des „Tatorts" beziehungsweise von „Das Traumschiff", RTL geht mit einem Oster-Special von „Wer wird Millionär?" an den Start

Erstmeldung vom 9. April: Während die meisten zu Ostern dank des langen Wochenendes einen Gang runterschalten können, steht am Ostersonntag in der Fernsehwelt ein heißer Kampf um die Quote an – auch, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesmal gleich zwei Kracher ins Rennen schickt. Doch der „Tatort“ (Das Erste) und „Das Traumschiff“ (ZDF) bekommen mit „Wer wird Millionär?“ (RTL) namhafte Privatsender-Konkurrenz.

„Tatort“-Debüt läuft parallel zu „Traumschiff“ mit Silbereisen und „Wer wird Millionär?“-Special

An Abenden, an denen im ZDF eine neue „Traumschiff“-Folge lief, überließ die ARD dem Schwestersender bislang meist den Vortritt: Statt wie gewohnt am Sonntagabend eine neue „Tatort“-Ausgabe zu zeigen, setzte man meist auf eine Wiederholung. Diesmal verhält sich das allerdings anders: Das Erste strahlt nicht nur Teil eins der brandneuen „Tatort“-Doppelfolge „Nichts als die Wahrheit“ aus, sondern präsentiert mit Corinna Harfouch (68) darin auch noch direkt eine neue Kommissarin, die an der Seite von Mark Waschke (51) ein Ermittler-Duo bildet.

In ihrem Debüt der Kult-Krimireihe bekommt es die 68-Jährige direkt mit einem antidemokratischen Netzwerk zu tun. Beschaulicher geht es da bei „Das Traumschiff“ mit Schlagerstar Florian Silbereisen (41) zu: Kapitän Max Parger und seine Crew begeben sich auf die Überfahrt ins kanadische Vancouver. Neben Herzschmerz und Humor steht auch ein möglicher Abschied an, denn Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 59) könnte die MS Amadea verlassen. Bei RTL setzt man um 20:15 Uhr mit einem Oster-Special von „Wer wird Millionär?“ dagegen.

Quotenduell am Ostersonntag: Schlägt „Tatort“ neue „Traumschiff“-Folge und Jauch als Joker?

Wie schon in den Jahren zuvor steht am Ostersonntag damit ein erbittertes Duell um die Gunst der Zuschauer an: Mit fünf bis sechs Millionen Zuschauern gelten der „Tatort“ und „Das Traumschiff“ als absolute Quotenhits, die es einander nicht gerade leicht machen dürften. Doch auch RTL könnte mit seiner „Wer wird Millionär?“-Sondersendung ein Wörtchen mitzureden haben: Dort dürfen Kandidaten diesmal Günther Jauch (66) als Joker zurate ziehen.

Den Primetime-Sieg wird wohl eine der drei Sendungen einfahren – trotz der großen Programmauswahl, wie etwa bei Sat.1 (zeigt den Spielfilm „Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen“), Vox (setzt auf „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer, 52) oder ProSieben (TV-Premiere von „The Gentlemen“). Ruhig wird es in der Fernsehwelt trotz des Osterwochenendes in jedem Fall nicht. Zuletzt kritisierten einige „Immer wieder sonntags“-Zuschauer ARD und SWR, die trotz seiner Vorstrafe an Stefan Mross (47) festhalten. Verwendete Quellen: daserste.de, zdf.de, rtl.de, dwdl.de