Taylor Swift komplett entblößt? Dieses heiße Video sorgt für Diskussionen

New York - Am Donnerstag feiert das neueste Musikvideo von Popstar Taylor Swift Premiere. Und das macht im Vorfeld bereits mächtig Schlagzeilen. Denn scheinbar zeigt sich der 27 Jahre alte Superstar im Clip zu „... Ready for it?“ völlig hüllenlos. Einen 15 Sekunden langen Ausschnitt des Videos hat Taylor Swift am Montag auf YouTube und Instagram gepostet und damit ihren Fans den Kopf verdreht.

Mehrere Millionen Menschen haben die Posts und den Ausschnitt gesehen, Tausende kommentierten darunter. „SHES NAKED IM SO READY FOR IT“ (Sie ist nackt, ich bin so bereit dafür) „It looks like a movie trailer“ (Sieht aus wie ein Kinotrailer), „Yes! Yes I am ready! I can't wait to see the whole thing!“ (Ja, ja, ich bin bereit! Ich kann es nicht erwarten, es ganz zu sehen). Viele fühlen sich an Filme erinnert wie „Ghost in the Shell“ - ein Anime-Film im Mangastil - oder den Science-Fiction-Film „Pacific Rim“.

Tatsächlich erinnert das Video an einen Science-Fiction-Streifen. Die dunkle Kulisse mutet wie eine futuristische Unterwelt an, immer wieder sind Blitze und Flammen, Roboter und splitterndes Glas zu sehen. Die Sängerin ist darin in mehreren Szenen scheinbar völlig unbekleidet. Und das sorgt bei ihren Fans für heiße Diskussionen. Einige wollen bereits gesehen haben, dass die Sängerin nicht wirklich völlig hüllenlos zu sehen ist, sondern sie eine Art Ganzkörperanzug trägt: „Taylor is not naked if you look closely and examine it it's just a costume“. Für die meisten dürfte aber die Illusion alleine schon aufregend genug sein.

„...Ready For It?“ ist die zweite Single ihres neuen Albums „Reputation“. Taylor Swift landete bereits weltweit mehrere Hits in den Charts, darunter „Shake It Of“, „I Knew You Were Trouble“ oder „Bad Blood“.

