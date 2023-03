Erschreckende „Kaisermania“-Szene: Roland Kaiser liest eigene Songtexte von Teleprompter

Von: Jonas Erbas

Teilen

Mit seiner „Kaisermania“ begeisterte Roland Kaiser am Elbufer die Massen. Dafür griff der erfahrene Schlagerstar allerdings zu einem Hilfsmittel, das er eigentlich gar nicht mehr nötig haben sollte.

Dresden – Rekordverdächtige 273.000 Besucher strömten im Sommer 2022 zu den „Filmnächten am Elbufer“ – ein Bestwert! Das seit 1991 alljährlich stattfindende Open-Air-Festival zählt damit zu den beliebtesten Großveranstaltungen in der gesamten Bundesrepublik. Unumstrittenes Highlight des vergangenen Jahres: Roland Kaisers (70) legendäre „Kaisermania“-Konzerte, die 2023 ihr 20. Jubiläum feiern. Zelebriert wird das auch im Fernsehen – mit Bildern, die manch ein Geheimnis des Schlagerstars offenlegen …

Das Erste zeigt „Kaisermania“-Konzert von 2022 – Roland Kaiser singt sich durch etliche Hits

Nur wenige Künstler haben den Schlager in Deutschland derart geprägt wie Roland Kaiser. Um den „Dich zu lieben“-Interpreten und sein Schaffen zu ehren, zeigte das Erste am Samstagabend (18. März) die aktuelle „Kaisermania“-Ausgabe – doch die floppte hinsichtlich der Zuschauerquote gerade im Vergleich mit dem Schwestersender ZDF deutlich.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Für begeisterte Schlagerfans war dennoch einiges geboten: Insgesamt 29 Songs sang Roland Kaiser bei seinen Auftritten am Elbufer, darunter größtenteils eigene Hits wie „Alles was du willst“, „Joana“ oder „Santa Maria“, aber auch zwei Coverversionen („Über den Wolken“ von Reinhard Mey und „Midnight Lady“ von Chris Norman). An ausreichend Liedern wird es dem 70-Jährigen in diesem Leben allerdings nicht mehr fehlen: Fast 30 Studioalben hat der gebürtige Berliner zwischen 1976 und 2022 veröffentlicht – da kommt einiges an Texten zusammen. Die möchte sich der gebürtige Berliner allerdings nicht mehr Wort für Wort merken, wie es scheint.

Seit wann gibt es Teleprompter? Der Teleprompter ist eine US-amerikanische Erfindung und geht auf die Ingenieure Hubert Schlafly und Irving B. Kahn zurück. Diese erfanden das Gerät in den 1950ern – und verbuchten damit einen vollen Erfolg: Bis heute findet das Gerät vor allem im Showgeschäft Verwendung. Die Idee selbst stammt aus den Anfängen des Tonfilms: Bereits damals nutzte man beschriftete Tafeln, auf denen die Dialoge standen, sogenannte „Cue Cards“.

Schlagerstar auf Teleprompter angewiesen? – TV-Bilder zeigen, dass Roland Kaiser von Monitor abliest

Mehrere Einstellungen des „Kaisermania“-Konzerts zeigen nämlich, dass Roland Kaiser inzwischen augenscheinlich auf mehrere Teleprompter angewiesen ist, von denen der Schlagerstar live die Zeilen seiner Hits abliest. Sowohl am linken als auch rechten Bühnenrand ist jeweils ein entsprechender Monitor montiert, wie die Fernsehbilder deutlich zeigen. Hier und da scheint es auch tatsächlich so, als wandere der Blick des 70-Jährigen zu den nützlichen Bildschirmen.

Fast zweieinhalb Dutzend Lieder sang Roland Kaiser an seinen „Kaisermania“-Abenden in Dresden. Um sich derart viel Text zu merken, griff der Schlagerstar auf ein zuverlässiges Hilfsmittel zurück: Teleprompter © Screenshot/Das Erste/Kaisermania

Der Vorteil: Die Geräte sind in der Regel so positioniert, dass diese dem Publikum nicht weiter auffallen – im Gegenteil: Für Fans am Bühnenrand sieht es so aus, als blicke der Kaiser ihnen direkt in die Augen. Lediglich die Kameramitschnitte, in denen das Konzert teils von der Bühne mitgefilmt wurde, enthüllen, dass der 70-Jährige im Zweifelsfall auf technische Unterstützung zählt. Möglicherweise ein Grund, warum die Fernsehübertragung derart heftige Kritik einstecken musste: Einige Zuschauer zerrissen Roland Kaisers „Kaisermania“ nämlich regelrecht. Verwendete Quellen: „Roland Kaiser – 20 Jahre Kaisermania“ (Das Erste), daserste.de