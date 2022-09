Terror nach Feierabend: Meghan Markle soll Angestellte immer wieder angeschrien haben

Von: Matthias Kernstock

Im Enthüllungsbuch „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ behauptet eine Angestellte des Königshauses, Meghan Markle habe sie immer wieder angeschrien. Alle 10 Minuten soll die Frau von Prinz Harry Terror gemacht haben.

London – Bereits 2021 wurden Vorwürfe laut, Prinz Harrys Frau Meghan Markle (41) soll nicht angemessen mit Angestellten der Königsfamilie um Queen Elizabeth II. umgegangen sein. Nun enthüllt eine ehemalige Angestellte des Königshauses im Buch „Courties: The Hidden Power Behind The Crown“ von Valentine Low weitere Einblicke in den royalen Alltag und dessen Abgründe.

Mitarbeiter des Königshauses behauptet, Meghan Markle sei „Narzisstische Soziopathin“

Eine Quelle in dem Buch über die Royals behauptet darin, die Frau von Prinz Harry habe England nur aus finanziellen Gründen verlassen. Meghan Markle soll große Sorgen gehabt haben, „ob sie in der Lage sein würde, Geld für sich selbst zu verdienen“. Ein anderer Mitarbeiter behauptet in „Courties: The Hidden Power Behind The Crown“ sogar, Meghan Markle sei eine „narzisstische Soziopathin“.

Demnach habe die ehemalige Schauspielerin gewollt, zurückgewiesen zu werden, damit sie das Königshaus eines Tages verlassen könne. Die britische„Daily Mail“ zitiert den Mitarbeiter so: „Sie wollte zurückgewiesen werden, weil sie vom ersten Tag an von dieser Geschichte besessen war.“

Terror auch nach Feierabend: Meghan Markle soll Angestellte immer wieder angeschrien haben

Die Vorwürfe ihres damaligen Personals haben Meghan und Harry, die seit 2018 verheiratet sind, bisher ausschließlich zurückgewiesen. Auch eine offizielle Bestätigung des Palastes zu den Vorwürfen gibt es bis heute nicht. Eine andere Angestellte behauptet nun, sie sei von Meghan Markle immer wieder angeschrieben worden.

Eine Angestellte des britischen Königshauses behauptet, dass Meghan Markle sie immer wieder angeschrien haben soll (Fotomontage mit Symbolbild). © Imago Images

Eine Angestellte des Königshauses soll eine Aufgabe nicht richtig erledigt haben – ganz zum Ärger von Meghan Markle. Die Duchess of Sussex soll gesagt haben: „Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Du hast mich im Stich gelassen. Was hast du dir nur dabei gedacht?“

Meghan Markle soll Angestellte am Telefon angebrüllt haben

Doch damit nicht genug. Meghan Markle soll die Angestellte am Telefon angebrüllt haben – nachdem die Mitarbeiterin eigentlich schon Feierabend hatte. „Alle zehn Minuten“ soll die Herzogin die Bedienstete terrorisiert haben, heißt es in „Courties: The Hidden Power Behind The Crown.“

Enthüllungsbuch „Courties: The Hidden Power Behind The Crown“ Der Bestseller des ehemaligen „The Times“-Korrespondenten Valentine Low beschäftigt sich mit der Frage, wer nach dem Tod von Queen Elizabeth II. das Sagen innerhalb der Königsfamilie hat. Außerdem erläutert der Autor, wie es unter der Regentschaft von Charles III. in London weitergehen wird.

Angeblich gab es für Meghan keine Linien und Grenzen, wenn es um Schimpftiraden oder Wutausbrüche ging. Meghan Markle und Prinz Harry suchen gerade offenbar mit König Charles III. das klärende Gespräch. Währenddessen soll sich Prinzessin Kate beim Queen-Abschied einen Patzer erlaubt haben. Verwendete Quellen: Buch Courties: The Hidden Power Behind The Crown“