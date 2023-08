Thomas Gottschalk hört für immer auf mit „Wetten, dass..?“: ZDF äußert sich zur Zukunft der Show

Am 25. November läuft im ZDF die letzte Folge „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk, ohne Michelle Hunziker. In einer Pressemitteilung spricht das ZDF über die Zukunft der Show.

Mainz – „Topp, die Wette gilt...“ Hunderte Male hat Thomas Gottschalk (73) diesen Satz in den letzten 36 Jahren gesagt. Noch dieses Jahr verabschiedet er sich bei „Wetten, dass..?“ aber endgültig in den Ruhestand – und steht am 25. November zum letzten Mal für das Format vor der Kamera. Auf ein bekanntes Gesicht müssen Zuschauer bei seinem großen Finale bei der Kultshow aber verzichten, nämlich Co-Moderatorin Michelle Hunziker (46).

Am 25. November: ZDF zeigt „Wetten, dass..?“ dieses Jahr zum allerletzten Mal

Kaum ein anderes deutschsprachiges TV-Format kann auf eine so glänzende Erfolgsgeschichte zurückblicken wie „Wetten, dass..?“. Am 14. Februar 1981 flackerte die Wettshow zum ersten Mal über die Bildschirme und genießt heute absoluten Kultstatus. Sofagespräche mit hochkarätigen Gästen, freche Sprüche von Moderator Thomas Gottschalk und natürlich zahlreiche nervenaufreibende Wetten – bei der ZDF-Sendung konnte die ganze Familie mitfiebern.

Seitdem er 1987 Frank Elstner (81) als Moderator abgelöst hatte, galt Thomas Gottschalk jahrzehntelang als das Gesicht der Sendung. Zwischenzeitig übernahm zwar Markus Lanz (54) diese Rolle, mit der Rückkehr des schelmischen Blondschopfes in der großen Jubiläumsshow 2021 konnte „Wetten, dass..?“ dann aber an die alten Glanzzeiten anknüpfen. Nun ziehen der Showmaster und das ZDF jedoch endgültig einen Schlussstrich.

Auch wenn man sich die deutsche Fernsehlandschaft ohne „Wetten, dass..?“ nicht mehr vorstellen kann, verabschiedet sich die Show noch diesen Winter von Gottschalk. Wie bunte.de zuerst berichtete, wird die letzte Ausgabe mit dem Moderator aus Kulmbach am 25. November laufen. „Ich möchte mich stellvertretend für das ZDF und die vielen an dieser großartigen Show beteiligten Kolleginnen und Kollegen schon jetzt bei Thomas Gottschalk bedanken – mit Leidenschaft und Herzblut hat er mit vielen Wettkandidaten und hochkarätigen Gästen unzählige unvergessliche Momente kreiert“, erklärt ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke gegenüber der Zeitung. Auch das ZDF bestätigte die News am Montagabend mit einer Pressemitteilung.

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Seitdem am 14. Februar 1981 die erste Folge von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flackerte, ist das TV-Studio Austragungsort einiger bizarrer und verblüffender Wetten geworden. 1988 behauptete Thomas Rautenberg, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. (Quelle: unserding.de)

Er macht es alleine: Thomas Gottschalk moderiert „Wetten, dass..?“-Finale ohne Michelle Hunziker

Der genaue Ablauf seiner finalen „Wetten, dass..?“-Show und welche illustren Gäste Thomas Gottschalk zu diesem großen Anlass bei sich begrüßen wird, ist zwar noch nicht bekannt, eines steht aber fest: Er wird ohne Co-Moderatorin Michelle Hunziker, die seit 2002 an seiner Seite steht, durch den Abend führen.

„Dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat, werde ich zu gegebener Zeit ausführlich erklären, warum ich glaube, dass es richtig ist, nach dieser Show mit ,Wetten, dass..?‘ aufzuhören. Es hat ein Recht darauf, es genau zu wissen, aber es gibt viele Gründe dafür“, erklärt das TV-Urgestein gegenüber BUNTE. Zur Entscheidung, die letzte Ausgabe im Alleingang zu bestreiten, erläutert er: „Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten.“

Wie es mit dem Format ohne den Kultmoderator weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung, heißt es in einer ZDF-Mitteilung. Seine Zeit bei der legendären Wettshow erwies sich für Markus Lanz als nicht besonders erfolgreich. Nun erklärt der Moderator, warum er bei „Wetten, dass..?“ gescheitert ist. Verwendete Quellen: bunte.de; unserding.de