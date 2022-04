Queen Elizabeth bekommt eigenen „Corgi-Kuchen“ zum Thronjubiläum

Von: Eva-Maria Moosmüller

Im Platinjubiläumsjahr von Queen Elizabeth steht ganz England Kopf. Eine Supermarktkette hat sich ein echtes Highlight überlegt und verkauft jetzt sogar einen „Corgi-Kuchen“.

London – Queen Elizabeth (95) feiert in diesem Jahr ein historisches Jubiläum. Seit 70 Jahren hat die Monarchin den britischen Thron fest im Griff – so lange wie noch kein anderes Staatsoberhaupt vor ihr. Grund genug für alle Briten, in ausgelassene Feierstimmung zu verfallen. Zahlreiche Verbände, Firmen und Unternehmen lassen sich Specials einfallen, um die britische Königin auf besondere Weise zu würdigen. So auch die Supermarktkette Morrisons.

Im großen Jubiläumsjahr 2022 wird Queen Elizabeth in ganz Großbritannien sowie in allen Commonwealth-Staaten gefeiert und bejubelt. Die eigentlichen Festivitäten finden vom 2. bis 5. Juni statt. Unter anderem ist ein Konzert geplant, bei dem Superstars der internationalen Musikszene auftreten werden. Außerdem gibt es mehrere Paraden und Feiern in und um London. Schon jetzt haben sich auch verschiedene Verbände, Initiativen und Firmen besondere Specials zu Ehren der Königin einfallen lassen. So ziert ein Foto der 95-Jährigen beispielsweise zum ersten Mal das Cover der britischen Vogue. Die Supermarktkette Morrisons hat sich ebenfalls eine Aktion anlässlich des Platinjubiläums überlegt. In den Filialen des Lebensmittelhändlers gibt es nämlich schon bald einen „Corgi-Kuchen“ zu kaufen!

Queen Elizabeth wird anlässlich ihres Platinjubiläums mit einem ganz besonderen Kuchen geehrt (Symbolbild). © Geoff Pugh/dpa

Queen Elizabeths Thronjubiläum: Buchstäblich ein zuckersüßer Vierbeiner

Corgis spielen schon immer eine wichtige Rolle im Leben Queen Elizabeth. Ihren ersten Corgi erhielt sie 1933, seit ihrer Thronbesteigung soll sie Berichten zufolge mehr als 30 Hunde dieser Rasse gehalten haben. Grund genug für Morrisons, die Lieblingstiere der Königin im Jubiläumsjahr nicht außer Acht zu lassen. Kürzlich präsentierte die Supermarktkette daher ihren eigenen „Corgi-Kuchen“ – einen Schokoladenkuchen mit Streuseln in den britischen Nationalfarben, einem kleinen Union-Jack-Krönchen und einem goldigen Hundegesicht. In einer niedlichen „Raupen-Version“ ist der Kuchen ebenfalls erhältlich. Fast zu schön zum Anschneiden!

Einen Namen hat der süße Vierbeiner übrigens auch, Morrisons-Kunden konnten ihre Vorschläge einreichen. „Wir hatten viel Spaß dabei, uns Namen für den Kuchen zu überlegen. Aber ich glaube Clarence, wie unsere Kunden am Ende entschieden haben, ist eine passende Anerkennung“, zitiert „Metro“ eine Mitarbeiterin des Unternehmens. Clarence wird ab Ende Mai in allen Morrisons-Filialen zum Preis von sechs Pfund (ca. sieben Euro) erhältlich sein. Die britische Königsfamilie bekommt ihren Clarence aber sicherlich umsonst.