Thronjubiläum der Queen: Ein Pferd als Geschenk von Macron

Queen Elizabeth II.jpg © Ben Stansall via Picture Alliance

Zu ihrem 70. Thronjubiläum bekommt Queen Elizabeth II. ein Pferd der Republikanergarde von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron geschenkt.

Paris - Der sieben Jahre alte Hengst Fabuleu de Maucour sei mit seiner Eleganz, seiner harmonischen Gestalt und seiner guten Mentalität repräsentativ für die französische Zucht, teilte der Élyséepalast in Paris am Mittwoch mit. Das Sportpferd aus Frankreichs Nordosten ist Spross zweier Springmeister und begleitete Anfang Mai erstmals Macron auf der Prachtstraße Champs-Élysées. Fabuleu wird zusammen mit einem Sattel der Kavallerie, Zaumzeug und einem Säbel verschenkt. Wann die pferdeliebende Queen von England Fabuleu zu Gesicht bekommen wird, ließ der Élyséepalast offen.

Neben Geschenken will Macron das Thronjubiläum der Queen auch mit mehreren Gesten würdigen. So sollen an der britischen Gedenkstätte der Normandie-Landung in Ver-sur-Mer im Herbst 70 Weißbuchen gepflanzt werden. Einzelne nordfranzösische Kommunen wollen öffentliche Gebäude in Rot und Blau erstrahlen lassen und Frankreichs Präsident Macron will die Flamme am Pariser Triumphbogen am Donnerstag neu entfachen. (dpa)