Queen Elizabeth II.: Höhepunkt beim Thronjubiläum steht auf der Kippe - „keineswegs garantiert“

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

In vier Wochen wird in London das Rekord-Jubiläum von Queen Elizabeth gefeiert. Ob ihr geplanter Auftritt auf dem Balkon des Buckingham-Palastes stattfinden kann, ist aber noch gar nicht klar.

London – Der Countdown läuft: Am 2. Juni findet im Rahmen des Thronjubiläums von Queen Elizabeth (96) die traditionelle Trooping the Colour Parade in London statt. Die Regentin zeigt sich anlässlich der Militärparade für gewöhnlich mit der gesamten Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes – ein Highlight für alle Royal-Fans. Ausgerechnet im Platinjubiläumsjahr wackelt der geplante Auftritt nun aber offenbar.

Queen Elizabeth: Balkon-Auftritt beim Thronjubiläum steht auf der Kippe

In rund vier Wochen beginnen die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren, damit alle Programmpunkte reibungslos über die Bühne gehen und das viertägige Spektakel von keinen bösen Überraschungen überschattet wird. Neben dem Epsom Derby, der starbesetzten „Platinum Party at the Palace“ und dem kollektiven „Big Jubilee Lunch“ warten zahlreiche weitere Specials auf die Briten.

Das besondere Augenmerk liegt aber wohl auf der traditionellen Militärparade Trooping the Colour. Das Spektakel findet zwar jedes Jahr anlässlich des Geburtstages der Regentin statt, im Rahmen des 70. Thronjubiläums soll der Aufmarsch aber noch gigantischer als gewöhnlich werden. Medienberichten zufolge seien diesmal 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker involviert. Ein besonderes Highlight für alle Royal-Fans ist der Balkon-Auftritt der Königsfamilie nach der Parade. Nur selten bekommt man sonst alle Windsors in trauter Einheit zu sehen.

Die Royals nach der Trooping the Colour Parade 2015: Wird es auch in diesem Jahr einen Balkon-Auftritt der Königin geben? © Facundo Arrizabalaga/dpa

Ausgerechnet dieser Höhepunkt steht nun aber scheinbar auf der Kippe. Wie es seitens der britischen Presse heißt, ist noch nicht klar, ob sich Queen Elizabeth vor dem Buckingham-Palast zeigen wird.

Queen Elizabeth: Man arbeitet an einem Plan B

Schon vor einigen Wochen war aus Palastkreisen durchgesickert, dass die Monarchin wohl nicht bei allen Programmpunkten während der Jubiläumsfeierlichkeiten dabei sein kann. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme soll tagesaktuell entschieden werden, ob sie kräftig genug ist, sich dem Trubel auszusetzen. Dass davon aber tatsächlich auch ihr Erscheinen bei der Trooping the Colour Parade betroffen sein könnte, damit hätte wohl keiner gerechnet.

Wie eine Quelle gegenüber der „Daily Mail“ verraten hat, sei der Balkon-Auftritt von Queen Elizabeth „keineswegs garantiert“. „Es könnte passieren, aber es ist keineswegs garantiert, dass wir die Königin während des Jubiläums auf dem Balkon sehen werden“, so der Insider. Wegen der eingeschränkten Mobilität der 96-Jährigen arbeite man bereits an einem Plan B, heißt es.

Bleibt zu hoffen, dass sich eine Lösung finden wird, um es der Regentin irgendwie möglich zu machen, sich ihrem Volk zu zeigen. Für sie wäre es sicher schmerzhaft, auf diese bedeutende Tradition verzichten zu müssen.