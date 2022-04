Queen Elizabeth wird zur Barbie-Puppe: Besonderes Highlight zum Thronjubiläum

Von: Eva-Maria Moosmüller

Im Jahr ihres 70. Thronjubiläums durfte sich Queen Elizabeth schon über einige Highlights freuen. Jetzt hat die Königin sogar eine eigene Barbie-Puppe bekommen – in voller royaler Montur.

London – Queen Elizabeth (96) wird in diesem Jahr mit ausgefallenen Präsenten und Aufmerksamkeiten regelrecht überhäuft. Zu Ehren des Platinjubiläums der Monarchin geizen die Briten nämlich nicht mit imposanten Ideen, um Ihrer Majestät die Ehre zu erweisen. Sogar eine eigene Jubiläums-Barbie wurde designt.

Am 21. April feierte Queen Elizabeth ihren 96. Geburtstag – allerdings ohne großes Spektakel. Stattdessen hatte sich die Regentin nach Sandringham zurückgezogen, wo sie in den kommenden Tagen Besuch ihrer Familienmitglieder erwartet. In knapp sechs Wochen wird dann allerdings die große Party nachgeholt, wenn die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Regentin in London starten. Vom 2. bis zum 5. Juni steht die britische Hauptstadt Kopf.

Queen Elizabeth hat jetzt sogar eine eigene Barbie. © Petra Rajnicova/Imago

Verschiedene Unternehmen, Firmen, Organisationen und Stiftungen haben aber bereits jetzt mit besonderen Highlights zu Ehren der Königin Schlagzeilen gemacht. So zierte die Königin zum Beispiel im April das Cover der Vogue, für sie wurde ein eigener „Corgi-Kuchen“ kreiert und der Taschenhersteller Launer designte sogar gleich eine exklusive „Jubilee-Bag“ für Queen Elizabeth. Auch das Spielwarenunternehmen Mattel hat sich etwas einfallen lassen, um die Rekord-Regentin anlässlich ihres 96. Geburtstag und ihres Thronjubiläums hochleben zu lassen – eine eigene Barbie-Puppe!

Queen Elizabeth wird zur Barbie-Puppe: Kaum auf dem Markt, schon ausverkauft

Die Barbie könnte königlicher nicht aussehen in ihrem elfenbeinfarbenen Kleid samt mit Orden verzierter Schärpe und Handschuhen. Ihren Kopf schmückt die Nachbildung jener Krone, die Queen Elizabeth einst bei ihrer Hochzeit mit Prinz Philip (99, † 2021) trug.

Auf die Details an der Queen-Barbie wurde seitens des Herstellers besonders großen Wert gelegt. © Cover-Images/Imago

Für Royal-Fans wären die 75 Dollar (umgerechnet ca. 69 Euro), die die Queen-Barbie kostet, sicherlich gut investiertes Geld. Allerdings ist die Puppe nach nur einem Tag schon zum ersten Mal ausverkauft. Ob es bei Amazon, Walmart, Target und Mattel nochmals Nachschub geben wird, bleibt abzuwarten.