Zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth: Royals veröffentlichen eigenes Kochbuch

Von: Eva-Maria Moosmüller

Das britische Königshaus hat anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth ein eigenes Kochbuch herausgebracht, das mit zahlreichen internationalen Leckereien besticht.

London – Im royalen Kochbuch mit dem Titel „The Platinum Jubilee Cookbook – Recipes and stories from Her Majesty‘s representatives around the world“ (dt.: Das Platinjubiläums-Kochbuch – Rezepte und Geschichten der Vertreter Ihrer Majestät aus aller Welt) finden sich zahlreiche Gerichte, die in den vergangenen Jahren unter anderem Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) höchstpersönlich kredenzt wurden. Unter Royal-Fans könnte sich die feudale Rezeptsammlung binnen kürzester Zeit zum absoluten Verkaufsschlager entwickeln.

Je näher die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth (96) rücken, desto ausgefallener werden die Highlights, mit denen der britischen Rekord-Regentin die Ehre erwiesen wird. In der vergangenen Woche brachte beispielsweise das Spielwarenunternehmen Mattel eine eigene „Queen-Barbie“ auf den Markt, die inzwischen schon wieder ausverkauft ist. Andere Unternehmen, wie der Lederwarenhersteller Launer, kreierten eigens für die Monarchin Special Editions ihrer Produktreihen.

Auch die britische Königsfamilie selbst macht eifrig Promotion für das Platinjubiläum, das vom 2. bis 5. Juni mit zahlreichen Events und Programmpunkten in London begangen wird. Neben Reisen in verschiedene Commonwealth-Staaten, wo Prinz William (39), Kate Middleton (40) & Co. die Krone repräsentierten, sorgen die Royals nun mit einem besonderen Clou für Schlagzeilen – nämlich einem königlichen Kochbuch.

Zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth: 70 internationale Rezepte

Das Vorwort des Buches mit insgesamt 70 Gerichten haben Prinz Charles und Herzogin Camilla höchstpersönlich verfasst. „Vor siebzig Jahren, als die Königin auf den Thron stieg, waren die kulinarischen Aussichten im Vereinigten Königreich düster. Die einzige Option zum Mitnehmen waren die immertreuen Fish und Chips“, heißt es darin. Durch die Einflüsse verschiedener Nationen und deren Kulinarik habe sich die britische Küche bis heute jedoch verändert. In dem Kochbuch finden sich daher auch zahlreiche Rezepte aus britischen Botschaften rund um den Globus – von Marmelade aus Spanien bis hin zu Fish-Curry aus Pakistan. „Wir erinnern uns an einige der Gerichte, vom britisch-malaysischen Wellington-Rind, das wir in Kuala Lumpur gegessen haben, bis zu dem wirklich leckeren Whiskey-Pudding, den wir in Washington genossen haben“, so Charles und Camilla.

„The Platinum Jubilee Cookbook – Recipes and stories from Her Majesty‘s representatives around the world“ erscheint am 28. April und ist für umgerechnet rund 37 Euro erhältlich.