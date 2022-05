Harry und Meghan kommen zum Thronjubiläum: Rückkehr in ihr altes Zuhause

Von: Eva-Maria Moosmüller

In wenigen Wochen treten Meghan und Harry ihre England-Reise an, um mit Queen Elizabeth deren Thronjubiläum zu feiern. Ihre Wohnsituation ist offenbar auch schon geklärt.

London – Der Countdown bis zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth (96) läuft. Viele Royal-Fans sind vor allem auf den Besuch von Prinz Harry (37) und Meghan Markle (40) gespannt. Über die Wohnsituation der Sussexes in England wird allerdings schon seit einiger Zeit gerätselt. Berichten zufolge sollen die beiden in altbekannter Umgebung unterkommen.

Mit großen Schritten nähern sich die Briten dem wohl bedeutendsten langen Wochenende des Jahres. Vom 2. bis 5. Juni wird im gesamten Land das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth gefeiert. Besonders spektakuläre Programmpunkte finden vor allem in und um London statt: Von der traditionellen Trooping the Colour Parade über das Epsom Derby bis hin zum „People’s Pageant“ mit Ed Sheeran und der gigantischen „Platinum Party at the Palace“, bei der zahlreiche Topstars der Musikszene auftreten. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle wollen sich das Spektakel natürlich nicht entgehen lassen und Queen Elizabeth hochleben lassen – auch ohne Ehrenplatz auf dem Balkon des Buckingham-Palastes nach der Militärparade.

Gemeinsam mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet (11 Monate) werden die beiden in Kürze nach London fliegen und vermutlich dann sogar den Geburtstag ihrer Tochter am 4. Juni mit der Royal Family feiern. Unklar war zunächst jedoch, wo die Sussexes in England untergebracht werden.

Harry und Meghan kehren für das Thronjubiläum von Queen Elizabeth in ihr altes Zuhause zurück (Symbolbild). © Paul Edwards/Imago

Harry und Meghan kommen zum Thronjubiläum: Eugenie räumt schon mal das Gästezimmer auf

Aufgrund des nach wie vor schwierigen Verhältnisses zu Prinz Charles (73) und Prinz William (40) fallen das Clarence House und der Kensington-Palast als Übernachtungsmöglichkeiten aus. Wie gut, dass es da noch Harrys Cousine gibt! Laut Medienberichten sollen Prinz Harry und Meghan mit ihren Kindern nämlich bei Prinzessin Eugenie (32) und Jack Brooksbank (36) im Frogmore Cottage wohnen. Das Anwesen in Windsor kennen die Sussexes nur zu gut – sie lebten immerhin selbst bis zum Megxit in dem Cottage. Im November 2020 war dann bekannt geworden, dass Harrys Cousine und ihr Ehemann das historische Gebäude bezogen haben.

Eugenie, Jack und ihr Söhnchen August (1) werden die Verwandtschaft aus den USA sicherlich mit offenen Armen begrüßen. Die Familien verstehen sich prächtig und die Kinder der beiden Paare dürften sich sehr über Spielgefährten freuen.