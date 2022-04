Zum Thronjubiläum: Neuauflage von Queen Elizabeths Kult-Handtasche

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth können Fans der Königin nun ein ganz besonderes Taschenmodell von Launer erwerben.

London – Viele britische Firmen lassen sich zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth (95) echte Highlights einfallen. Jenes Unternehmen, auf das die Königin seit Jahrzehnten setzt, wenn es um ihre geliebten Handtaschen geht, bringt nun sogar eine Special Edition zu Ehren der Regentin auf den Markt.

Zum Thronjubiläum: Neuauflage von Queen Elizabeths Kult-Handtasche

Bis zum langen Fest-Wochenende anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth dauert es nur noch wenige Wochen. In ganz England laufen die Vorbereitungen für das Spektakel schon längst auf Hochtouren. Auch wenn es kürzlich bei einem Probedurchlauf des Household Cavalry Mounted Regiment zu einem kleinen Unfall im Hyde Park kam, ist davon auszugehen, dass unter anderem bei der große Trooping the Colour Parade am 2. Juni alles glattlaufen wird.

Schon vor dem viertägigen Event machen die Mitglieder der Royal Family im Platinjubiläumsjahr im Ausland eifrig Promotion für das britische Königshaus. Kate Middleton (40) und Prinz William (39) bereisten kürzlich die Karibik und Prinzessin Anne (71) war unter anderem in Australien und Papua Neu-Guinea unterwegs. Weitere Trips von Prinz Charles (73), Prinz Edward (58) & Co. sollen noch folgen.

In Großbritannien ehren derweil unzählige Verbände, Vereine und Unternehmen die Rekord-Monarchin mit ausgefallenen Specials – darunter auch das Taschenlabel Launer.

Ohne Handtasche geht Queen Elizabeth nur äußerst selten vor die Tür (Symbolbild). © Jane Barlow/dpa

Zum Thronjubiläum: „Jubilee Bag“ für über 3000 Euro

Seit Jahrzehnten schätzt Queen Elizabeth die Lederwaren aus dem Hause Launer, nur äußerst selten sieht man die Königin ohne Handtasche am Arm. Um seine wichtigste Kundin anlässlich ihres bedeutenden Jubiläums gebührend zu ehren, bringt Launer nun eigens eine „Jubilee Bag“ auf den Markt. Für das Design der Tasche orientierte man sich an einem Modell aus dem Jahr 1972, das auch die Regentin stets gerne trug. „Es ist ein wunderschön gefertigtes Produkt. Wir halten an dem fest, worin wir gut sind. Und das ist, strukturierte Handtaschen herzustellen“, zitiert „People“ den Launer-CEO Gerald Bodmer. Die Jubiläums-Tasche in limitierter Auflage ist für umgerechnet rund 3.100 Euro und in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Auf der Innenseite findet sich eine kleine Plakette mit der Kennzeichnung „Platinum Edition Jubilee“.

1995 wurde das Oberhaupt der britischen Königsfamilie letztmals mit dem Original-Modell gesehen. Inzwischen trägt sie lieber eine kleinere und leichtere Variante von Launer. „Sie will jetzt weniger Gewicht in ihren Taschen, also versuche ich die Tasche leicht genug zu fertigen, damit sie sie gut tragen kann“, so Bodmer. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.