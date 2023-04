„Tief erschüttert“: Aufreger-Kandidatin verrät, warum sie „Wer wird Millionär?“-Publikum nicht vertraute

Von: Florian Schwartz

Mit ihrer übervorsichtigen Taktik brachte eine Kandidatin in der neuesten Folge von „Wer wird Millionär?“ Günther Jauch an den Rand der Verzweiflung. Doch die Lehrerin hatte dafür gute Gründe.

Hürth – Mit einer Adelsfrage hatte es Tatjana Browatzki-Kircher auf den begehrten Fragestuhl in der neuesten Folge der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ geschafft. Sie war sogar die einzige, die vier Adelige ihren anstehenden Geburtstagen nach in die richtige Reihenfolge bringen konnte. Doch so selbstsicher sie die Einstiegs-Challenge gewann, umso verunsicherter zeigte sich die Lehrerin in den nachfolgenden Fragerunden. Vor allem der fragwürdige Einsatz ihrer Joker sorgte bei Moderator Günther Jauch (66) für Fassungslosigkeit sowie Gelächter beim Publikum. Im Gespräch mit bild.de berichtete die Lehrerin aus Witten allerdings jetzt, warum sie so eine vorsichtige Strategie fuhr und was dem Publikum bereits vor der Sendung gesagt wurde.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin begeht Fehler – Günther Jauch rauft sich die Haare

Mit Mühe hatte sich Tatjana Browatzki-Kircher bis zur 16.000-Euro-Frage durchgekämpft. Einmal war die Kandidatin sogar volles Risiko gefahren. Doch dann mussten die Joker her. Bei der Frage, welche Nationalflagge ein liegendes Ypsilon enthält, überzeugte sie der Publikums-Joker mit 87 Prozent jedoch nicht. Sie griff zusätzlich zum 50:50-Joker, um sich für die bereits vom Publikum korrekt angegebene Antwort „Südafrika“ zu entscheiden. Doch bei der anschließenden 32.000-Euro-Frage brachte sie selbst Jauch an den Rand des Wahnsinns.

„In welcher Kategorie findet man die zum Zeitpunkt der Verleihung jüngste Person, die mit einem Nobelpreis geehrt wurde?“, lautete die 32.000-Euro-Frage. Die möglichen Antworten lauteten: „A) Chemie, B) Literatur, C) Physik, D) Frieden.“ Die blonde Lehrerin wusste nicht weiter und wählte einen Zusatzjoker. Eine weitere Lehrerin aus dem Publikum lieferte die richtige Antwort: D) Frieden. „Das müsste Malala gewesen sein“, begründete die Zuschauerin ihre Wahl. Doch der Verweis auf die pakistanische Kinderrechtsaktivistin, die 2014 im Alter von 17 Jahren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war, schien Browatzki-Kircher nicht zu überzeugen.

Günther Jauch schlug ihr schließlich den Telefonjoker vor. Dabei stellte Browatzki-Kircher noch einmal dieselbe Frage, ohne allerdings Malala zu erwähnen. Das war selbst für Günther Jauch zu viel. Der Moderator sprang vom Stuhl auf und raufte sich die Haare. „Sie haben die Sendung noch nie gesehen! Sie machen alles falsch“, rief der Moderator unter dem Gelächter des Publikums. Die Verunsicherung steigerte sich, als trotz richtiger Antwort („D) Frieden“), durch die Telefon-Kandidatin sogar Greta Thunberg ins Spiel kam. Dennoch wurde am Ende die richtige Antwort eingeloggt.

Kein Vertrauen bei „Wer wird Millionär?“ – Kandidatin verrät, was dem Publikum gesagt wurde

Das unsichere Verhalten von Browatzki-Kircher hatte am Montagabend für einen großen Aufreger beim Fernsehpublikum gesorgt. „Ich kenne Leute, die hätten einen Freudentanz aufgeführt, wenn ich auf 500 Euro herabgestürzt wäre. Diese Tänzchen wollte ich ihnen nicht gönnen“, erklärte die Lehrerin im Gespräch mit bild.de. Dann gab die Kandidatin ihre Gründe an, warum sie diese übervorsichtige Taktik wählte: „Außerdem bin ich besonnen. Vor der Sendung wurde dem Publikum gesagt, nur eine Antwort einzugeben, wenn man sich ganz sicher ist. Trotzdem lag das Publikum bei einem Mitspieler daneben. Das hat mein Vertrauen in das Publikum tief erschüttert.“

Auch gegen den Vorwurf, sie hätte die Sendung nie gesehen, wehrte sich die Lehrerin. „Anfang des Jahrtausends habe ich öfter ‚Wer wird Millionär?‘ gesehen“, so Browatzki-Kircher. Außerdem war sie auch im Studio zu Gast, als ein Jahr zuvor ihr eigener Sohn als Kandidat bei Jauch saß. Sie selbst war mit ihrem Auftritt zufrieden. „Was hätte man denn kritisieren sollen? Es ist eine Unterhaltungsshow und keine Examensprüfung“, erklärte die Kandidatin weiter. Das sieht auch ihr Sohn so, der im Publikum als Begleitperson saß. „Mein Sohn fand es unterhaltsam und er ist auch mit dem Ergebnis zufrieden, hätte aber beide Fragen, für die ich vier Joker brauchte, gewusst.“

