Schlechteste Advents-Show aller Zeiten: Florian Silbereisen ohne Helene Fischer am Tiefpunkt

Von: Matthias Kernstock

Noch nie lief seine Schlagershow „Adventsfest der 100.000 Lichter“ so schlecht wie am Freitag (02.11.2022): Es scheint, als könne Florian Silbereisen ohne Helene Fischer keine Bestwerte mehr erzielen.

Leipzig - Gerade läuft es nicht für Schlagerstar Florian Silbereisen: Zuerst musste der MDR die Schlagershow „Adventsfest der 100.000 Lichter“ wegen der Fußball-WM 2022 von Samstag auf Freitag verschieben. Dann verschluckte sich Ross Antony auch noch auf der Bühne am Kunstschnee und als wäre das nicht genug, lieferte der Passauer die schlechteste Advents-Show aller Zeiten ab.

Absturz mit Ansage: Erst Verschiebung, dann Panne, dann Quotenkeller

Das Quotendrama kam mit Ansage. Vor Wochen gab der MDR bereits bekannt, dass das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ diesmal nicht wie gewohnt am Samstag, sondern schon am Freitag im TV läuft. Die Sendung aus Leipzig, in der Schlagerstar Anna-Carina Woitschack ohne Stefan Mross kaum Sendezeit bekam, wurde schon vor Wochen aufgezeichnet.

Insgesamt war die diesjährige Sendung der größte Quotenflop in der „Adventsfest"-Geschichte.

Viele Schlagerfans wunderten sich über die neue Terminierung, da im TV sowohl am Freitag, als auch am Samstag WM zu sehen war. Auf Anfrage von Ippen.Media beim MDR hieß es dazu:

Sendeplanungen sind sehr komplex und haben immense Vorläufe – im MDR ebenso, wie im Ersten und allen anderen Programmen. Wenn ein Großereignis , wie die Fußball-WM ansteht, fließen viele Termine zusammen, die zum Zeitpunkt der Planungen beachtet werden müssen. So kann es in der Folge auch zu Verschiebungen von angestammten Sendeplätzen kommen.

Als die Sendung am Freitag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde, folgte, was zu erwarten war: Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sank auf ein allzeit Quotentief. „Nur“ 5,05 Millionen Zuschauer saßen während der Schlagershow mit Florian Silbereisen vorm Fernseher. Der schlechteste Wert der letzten 3 Jahre. Zum Vergleich: 2021 konnte das Format 5,99 Millionen Fans vor die TV-Geräte locken und 2020 sogar 6,68 Millionen Menschen überzeugen.

Mit 5,05 Millionen Zusehenden insgesamt und einem Marktanteil von 21,1 Prozent ist die Sendung zwar Tagessieger beim Gesamtpublikum, kann jedoch nicht an frühere Werte anknüpfen.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ im Ersten nicht gewinnen. Hier lag der Marktanteil bei 9,1 Prozent. Dafür punktete das ZDF beim jungen Publikum mit der „heute-show“ als Tagessieger (1,22 Millionen Zusehende, 24,2 Prozent Marktanteil).

Ob nun der neue Sendeplatz schuld am Quoten-Desater für Florian Silbereisen ist, darüber dürfen die Schlagerfans rätseln. Fest steht: Ohne seine Ex Helene Fischer scheint Florian Silbereisen nicht mehr zu neuen Bestwerten in der Lage zu sein. Die Schlagersängerin trainiert gerade in Montreal für ihre „Rausch“-Tour 2023 und gibt ihren Fans sogar ungeschminkte Einblicke. Verwendete Quellen: dwdl.de, MDR Mediathek, Presseanfrage MDR