Trauerfall in der Familie: Melissa Naschenweng sagt Auftritt in „Beatrice Egli Show“ ab

Von: Lisa Klugmayer

Fans freuen sich schon seit Monaten auf die neue Ausgabe der „Beatrice Egli Show“. Doch nun müssen die TV-Zuschauer auf Melissa Naschenweng verzichten. Die Schlagersängerin sagt ihren Auftritt kurzfristig ab.

Berlin/Lesachtal – Am 15. April um 20:15 Uhr lädt Beatrice Egli die TV-Zuschauer zur dritten Ausgabe ihrer „Beatrice Egli Show“ ein. Zum allerersten Mal wird die Schlagershow in der ARD ausgestrahlt. Zu diesem Anlass steht nur die Creme de la Creme der deutschen Schlager-Branche auf der Gästeliste – unter anderem auch Melissa Naschenweng. Doch die Österreicherin muss nun wegen eines Trauerfalles in der Familie absagen.

Todesfall in der Familie: Melissa Naschenweng sagt Teilnahme in Beatrice Egli Show ab

Schlagersängerin Melissa Naschenweng trauert um ihre geliebte Oma. Wie die Schlagersängerin ihre Fans via Social Media mitteilt, kam ihr Tod nicht überraschend, sie konnte sich sogar noch von ihr verabschieden. Trotzdem habe die Nachricht vom Tod ihrer Großmutter sie aus allen Wolken stürzen lassen.

Zum Abschied bedankt sich Melissa Naschenweng noch einmal bei ihrer Oma: „I bin dei Kind und i bleib dei Kind. Danke für alles“. Nachdem sie sich entschieden hat, ihre Tour weiterzuführen, scheint ein TV-Auftritt gerade zu viel für sie zu sein. Wie der MDR jetzt mitteilt, hat die Schlagersängerin ihren Auftritt in der „Beatrice Egli Show“, die am Dienstag (28.03.2023) aufgezeichnet wurde, abgesagt.

Schon gewusst? Beatrice Egli trat schon vor ihrem Durchbruch bei Florian Silbereisen auf Schon bevor Beatrice Egli im Mai 2013 DSDS gewann und ihren großen Durchbruch hatte, machte sie Musik. 2007 trat sie noch zusammen mit Lys Assia auf. Die beiden gewannen sogar die Schweizer Vorentscheidung zum Grand Prix der Volksmusik. Beim Finale in Wien im August erreichten sie allerdings nur Platz 12 von 16. Im Herbst 2007 trat Beatrice Egli dann, diesmal solo, beim „Herbstfest der Volksmusik“ von Florian Silbereisen auf.

Roland Kaiser, Peter Maffay & Mireille Mathieu: Starke Gästeliste für die „Beatrice Egli Show“

Auch wenn Fans auf Melissa Naschenweng verzichten müssen, hat Beatrice Egli noch ein paar andere Schlager-Asse im Show-Ärmel. In einem Instagram-Video hat Beatrice Egli nun endlich alle Showgäste verraten. Mit dabei sind: Nik P, PUR, Lucas, Johnny Logan, Marina Marx, Bülent Ceylan, Roland Kaiser, Ute Freudenberg, Luna Klee, Gregor Hägele, das Ensemble von „Tanz der Vampire“, Camille, Peter Maffay und Mireille Mathieu.

Nik P. (Nikolaus Presnik), Peter Maffay, Mireille Mathieu, Bülent Ceylan, Beatrice Egli und Hartmut Engler (PUR) bei der TV-Aufzeichnung von „Die Beatrice Egli Show“ am 28.03.2023 im Studio H in Adlershof-Berlin © IMAGO / Eventpress

Apropros „Beatrice Egli Show: Am 15. April heißt es Schlagerqueen vs. Poptitan. Wer holt sich die Zuschauer? Denn das Finale von DSDS und die „Beatrice Egli Show“ laufen parallel. Verwendete Quellen: Instagram/Melissa Naschenweng, MDR