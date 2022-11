Todesursache von Aaron Carter fraglich: Backstreet-Boys-Sänger Nick äußert Verdacht

Aaron Carter wurde nur 34 Jahre alt: Die genaue Todesursache ist bislang allerdings fraglich. Sein Bruder, Backstreet-Boys-Star Nick Carter, äußerte jedoch bereits einen Verdacht.

London/Lancaster – Das plötzliche Ableben von Aaron Carter (†34) sorgte am Samstag (5. November) für Aufsehen, doch die genaue Todesursache steht noch immer nicht fest. Der einstige Kinderstar war in seinem Haus im kalifornischen Lancaster von seiner Haushälterin leblos in der Badewanne liegend aufgefunden worden – jegliche Hilfe kam zu spät. Sein trauernder Bruder, Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (42), benannte in seinem emotionalen Abschiedspost indes bereits die „wahren Übeltäter“.

Todesursache von Aaron Carter nicht geklärt – Polizei will Leichnam auf Drogenmissbrauch prüfen

Es scheint, als stehe die US-amerikanische Promiwelt derzeit still: Zahlreiche Stars, darunter auch Schauspielerin Hillary Duff (35), die einst mit Aaron Carter liiert war, nahmen Abschied von dem Musiker, dessen Todesursache noch nicht gänzlich geklärt wurden. Das Los Angeles County Sheriff’s Department, die zuständige Polizeibehörde im Verwaltungsbezirk, wurde von der Haushälterin alarmiert, äußerte sich seit dem Vorfall allerdings nur sehr vage.

Zu Aaron Carters (l.) Lebzeiten hatten er und Bruder Nick (m.) ein durchwachsenes Verhältnis zueinander, trotzdem ist die Trauer des Backstreet-Boys-Mitglieds grenzenlos. Bei Instagram macht der 42-Jährige „Sucht und psychische Krankheiten“ für den Tod seines jüngeren Bruders verantwortlich (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Aaron Carter & YAY Images/Imago

Das US-Portal tmz.com berichtet, Aaron Carters Leichnam sei im Beisein von Gerichtsmedizinern abgeholt worden. Diese werden sich auch mit der langen, teils schweren Drogenvergangenheit des Verstorbenen auseinandersetzen, wie von offizieller Seite inzwischen bestätigt wurde. Die Obduktion könnte Licht ins Dunkel bringen – und einen Verdacht bestätigen, den auch Aarons berühmter Bruder Nick Carter bereits äußerte.

Nick Carter teilt Abschiedspost – „Sucht und psychische Krankheit“ Todesursache bei Aaron Carter?

„Manchmal wollen wir jemandem oder etwas für einen Verlust verantwortlich machen, aber die Wahrheit ist, dass Sucht und psychische Krankheiten hier die wahren Übeltäter sind“, äußerte der Backstreet-Boys-Sänger, der nach dem Tod von Aaron Carter bei einem Konzert in Tränen ausgebrochen war. Der 42-Jährige habe stets gehofft, dass sein Bruder „eines Tages irgendwie einen gesunden Weg einschlagen und schließlich die Hilfe finden würde, die er so dringend brauchte“, hieß es in der emotionalen Abschiedsnachricht auf Instagram weiter.

Eine offizielle Bestätigung von Aaron Carters Todesursache ist das nicht, doch der Missbrauch von Drogen und unbehandelte Depressionen könnten ausschlaggebend für das frühe Ableben des „Crush On You“-Interpreten gewesen sein, glaubt zumindest sein Bruder. Am 31. Januar 2012 verstarb bereits seine Schwester Leslie (†25) infolge ihrer Medikamentenabhängigkeit an einer Überdosis – ein Schicksal, das vor allem ehemalige Kinderstars immer wieder ereilt, in der glänzenden Glamourwelt aber gerne tabuisiert wird. Verwendete Quellen: instagram.com/nickcarter, tmz.com

