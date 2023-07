„Digital geht die Welt zugrunde“: Stefan Mross empört über Toiletten-Foto

Stefan Mross wurde vor kurzem beim Toilettengang fotografiert. Der Umgang vieler Social-Media-Nutzer mit Promi-Fotos bereitet dem „Immer wieder sonntags“-Moderator Sorgen.

Stuttgart – Als Volksmusiker und Entertainer steht Stefan Mross (47) bereits seit seiner Jugend im Rampenlicht. Zuletzt hatte der „Immer wieder sonntags“-Moderator allerdings vermehrt mit Negativschlagzeilen zu kämpfen. Dass die Klatschpresse sich auf seine privaten Tiefschläge stürzte, kam für den Trompeter jedoch keinesfalls überraschend. Vielmehr sei es das Verhalten seiner angeblichen Fans, das ihm regelmäßig Sorgen bereite, erklärt er in der neuesten Folge von „Assenheimers Promitalk“.

Insbesondere ein Erlebnis lässt Stefan Mross nicht mehr los: Als er vor kurzem bei einer Veranstaltung die Toilette aufsuchte, zückte ein Klobesucher kurzerhand sein Telefon und lichtete den TV-Star dreist am Urinal ab. Der intime Schnappschuss wurde danach in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Für Mross ging das eindeutig zu weit. Zwar sei ihm bewusst, dass er als Fernsehmoderator in der Öffentlichkeit stehe, heimliche Fotos auf der Toilette seien deshalb aber keinesfalls in Ordnung, betont er in dem SWR4-Podcast.

„Ich sag’ mal: Digital geht die Welt zugrunde“, fasst Stefan Mross seine Meinung zu Social Media weiter zusammen, „das ist das Gefährliche“. Mit den Reportern, die medienwirksame Schlagzeilen über ihn verfassen, könne er sich zumindest noch zusammensetzen und über das Geschriebene sprechen. In den sozialen Netzwerken sei er dagegen vollkommen hilflos.

Stefan Mross befürchtet, dass die sozialen Netzwerke unsere Welt ins Chaos stürzen

„Auch Fake-Profile auf Facebook. Die Leute schimpfen gegen einen wie auch immer. Also das beunruhigt mich etwas mehr als der Journalismus, den ich seit 35 Jahren kenne“, erzählt Mross im Gespräch. „Mich beunruhigt eher diese digitale Front, das Internet. Das Internet vergisst nichts, das Internet wird immer dieses Foto haben, zum Beispiel vom Mross auf der Toilette.“ Im Laufe seiner Karriere habe sich die Berichterstattung über Promis drastisch verändert. Mross findet: „Da haben wir früher schon sehr, sehr viel ruhiger gelebt. Ohne Handy und ohne Facebook.“

Der Umgang vieler Social-Media-Nutzer mit Promi-Fotos bereitet Stefan Mross große Sorgen. So wurde der „Immer wieder sonntags“-Moderator wurde vor kurzem beim Toilettengang fotografiert. (Fotomontage) © dpa/Monika Skolimowska & IMAGO/Bildagentur Monn

Apropos Stefan Mross: Fünf Jahre lang war er mit seiner Ex-Frau Susanne gemeinsam durchs Leben gegangen, 2016 folgte die Trennung. Nun hat die Ex von Stefan Mross wieder geheiratet. Verwendete Quellen: Assenheimers Promitalk