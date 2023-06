Kim Fisher kämpft beim MDR-Riverboat mit den Tränen

Von: Lisa Klugmayer

Im MDR-Riverboat erzählt Alexander Schubert von seinem berühmten Vater und wie es war, dass er lange Zeit am Stück nicht zu Hause war. Da bekommt Kim Fisher gleich feuchte Augen.

Leipzig – Wenn Kim Fisher (53) und Matze Knop (48) zum Riverboat-Talk einladen, dann kommen die Stars. Am 23. Juni 2023 waren unter anderem Bettina Zimmermann (48), Franziska Knuppe (48) und Alexander Schubert (53) mit dabei. Dabei plauderte der Schauspieler nicht nur über seine neuen Projekte, sondern auch über seinen Papa Günter Schubert. Eine Geschichte berührt Riverboat-Moderatorin Kim Fisher dabei besonders.

„Es war schon doof“: Alexander Schubert verrät wie es ist, einen berühmten Vater zu haben

„Zur See“ ist TV-Kult. Die Fernsehserie mit Günter „Schubi“ Schubert feierte 1977 Premiere und gilt bis heute als eine der erfolgreichsten und meistgesehenen Produktionen im DDR-Fernsehen. Bei Riverboat erzählt sein Sohn Alexander Schubert – heute selbst Schauspieler – jetzt über seine Kindheit mit einem berühmten Papa. Denn als sein Vater als Matrose „Thomas Müller“ auf dem Atlantik unterwegs war, war er in der Vorschule.

„Es war schon doof. (...) Vati ist jetzt weg – für neun Wochen“, so Alexander Schubert. „Dann hat er mir gesagt: Wenn ich wieder komme, kannst du Rollschuhfahren. Und dann hab ich trainiert und als er wiederkam, hat er nicht gefragt“. Eine Anekdote, die bei Kim Fisher Gänsehaut verursacht. Doch bei der Gänsehaut soll es nicht bleiben. Denn ein paar Minuten später hat sie dann auch Tränen in den Augen.

Wegen Alexander Schubert: Kim Fisher kämpft beim MDR-Riverboat mit den Tränen

„Es gibt eine Weihnachtsfolge“, erinnert sich Alexander Schubert. Kurz zusammengefasst geht es in der Weihnachtsfolge darum: Kurz vor Weihnachten will das Schiff in Rostock einfahren, aber die Polizei hält sie auf und die gesamte Besatzung muss in Quarantäne. Doch dann bekommt der Kapitän den rettenden Anruf und alle dürfen nach Hause zu ihren Familien. „Und dann kommt die Musik und die fahren in den Hafen. Und ich hab geweint, weil Papa jetzt nach Hause kommt“, erzählt der Schauspieler.

Im MDR-Riverboat erzählt Alexander Schubert von seinem berühmten Vater und wie es war, dass er lange Zeit am Stück nicht zu Hause war. Da bekommt Kim Fisher gleich feuchte Augen.

Kim Fisher hängt förmlich an den Lippen von Alexander Schubert und muss sich die Tränen bei dieser süßen Geschichte zurückhalten. „Ich merke gerade, wie mir das Wasser wirklich überall steht. Ich kann dir nur sagen, es ist dir gelungen (mich zum Weinen zu bringen)“, so Kim Fisher als sie sich die Augen trocken tupft.

Diese Riverboat-Folge ist eine Achterbahn der Gefühle. Denn bevor Alexander Schubert sie zum Weinen gebracht hat, verriet Kim Fisher im Gespräch mit Topmodel Franziska Knuppe, dass sie Figurprobleme plagen. Doch die lässt unterbricht sie gleich und meint: „Was meckerst du denn hier jetzt so rum“. Verwendete Quellen: MDR/Riverboat Folge vom 23. Juni 2023