Wegen Aaron Carter: Bruder Nick unterbricht unter Tränen Backstreet-Boys-Auftritt

Herzschmerz-Moment in London

Von Jonas Erbas schließen

Popstar Aaron Carter (†) ist im Alter von nur 34 Jahren verstorben. Für seinen Bruder Nick Carter bricht damit eine Welt zusammen. Bei einem Backstreet-Boys-Auftritt flossen die Tränen.

London – In Aaron Carters (†34) Leben lief bis zuletzt vieles nicht so, wie es sich der US-Popsänger in jungen Jahren erdacht hatte: Nachdem er als gefeierter Teeniestar bereits im Kindesalter große Erfolge verbuchen konnte, wurde es kurz nach der Jahrtausendwende zunehmend stiller um den jüngeren Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (42). Am Samstag (5. November) verstarb der „Crush On You“-Interpret völlig überraschend unter bis dato nicht gänzlich geklärten Umständen (Stand: 7. November) – und nicht nur in der Musikwelt, sondern auch bei Bruder Nick scheint die Trauer grenzenlos.

Aaron Carters plötzlicher Tod schockiert Musikwelt – Backstreet Boy Nick Carter in Trauer

Der plötzliche Tod von Aaron Carter sorgte am Wochenende für ein regelrechtes Erdbeben in der US-Promiwelt: Der 34-Jährige war am Samstag in seinem Haus bei Los Angeles von seiner Haushälterin leblos in der Badewanne liegend aufgefunden worden; ein Nachbar hatte zuvor die Polizei alarmiert.

+ Emotionaler Moment in London: Die Backstreet Boys gedachten bei ihrem Konzert Aaron Carter (l.), dem am Samstag (5. November) verstorbenen jüngeren Bruder von Bandmitglied Nick. Der war vollkommen überwältigt und musste mitten während des Auftritts von seinen Kollegen getröstet werden (Fotomontage) © NurPhoto/Imago & Screenshot/Twitter/All That Dazzles

„Ich brauche meinen Bruder“, hatte sich Aaron Carter noch kurz vor seinem Tod per SMS geäußert; bezog sich in seiner Nachricht allerdings nicht auf seinen leiblichen Bruder, Backstreet-Boys-Gründungsmitglied Nick Carter, sondern einen engen Freund. Die beiden Brüder sollen zuletzt nicht das beste Verhältnis zueinander gehabt haben. Dennoch: Für Nick Carter brach nach der Schreckensmeldung, die er nur wenige Stunden nach einem Konzert in Dortmund erhalten hatte, eine Welt zusammen.

Backstreet Boys spielen Konzert trotz Aaron Carters Tod – Nick Carter kann Tränen nicht zurückhalten

Am Sonntag (6. November) standen die Backstreet Boys in London auf der Bühne – mit Nick Carter! Ob dieser tatsächlich auftreten werde, stand angesichts seines schwerwiegenden Verlusts zunächst nicht fest. Vor mehreren zehntausend Zuschauern spielte man unter anderem auch den emotionalen Hit „Show Me The Meaning of Being Lonely“. „Dieses Lied ist besonders für uns, denn es geht um Familie“, erklärte Kevin Richardson (51) angesichts der aktuellen Umstände.

Mitten im Song dann der absolute Gänsehautmoment der Show: Nick Carter kamen die Tränen, er konnte nicht weitersingen. Seine Bandkollegen reagierten vorbildlich, eilten zu dem völlig aufgelösten 42-Jährigen, nahmen ihn in ihre Mitte und umarmten ihren Mitmusiker herzlich. Dass die Backstreet Boys an diesem Abend überhaupt auf der Bühne standen, hatte im Vorfeld für Verwunderung gesorgt.

Kurz zuvor hatte sich Nick Carter bei Instagram zum ersten Mal zum Tod seines Bruders Aaron geäußert: „Mein Herz ist gebrochen. Auch wenn mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, ist meine Liebe zu ihm nie erloschen“, so der Backstreet-Boys-Sänger, der noch ein „Ich liebe dich, kleiner Bruder“ hinterherschickte. Verwendete Quellen: twitter.com, tmz.com

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Rubriklistenbild: © NurPhoto/Imago & Screenshot/Twitter/All That Dazzles