Tränen, Turteleien, Trophäen: Die ersten Fotos der Schlagerstrandparty schon vor TV-Ausstrahlung

Von: Lisa Klugmayer

Am Samstag wird die „Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen im Ersten ausgestrahlt. Da es sich dabei um eine Aufzeichnung handelt, gibt es nun bereits die ersten Bilder des Musikspektakels.

1 / 29 Auch bei der „Schlagerstrandparty“ begrüßt Florian Silbereisen seine Fans auf eine spektakuläre Weise: diesmal nicht aus dem Heli, sondern auf einem Boot. © IMAGO/Sven Simon

2 / 29 Die Stimmung könnte nicht besser sein: Die Fans von Florian Silbereisen können es kaum erwarten, mit ihm die „Schlagerstrandparty“ zu feiern. © IMAGO/Christian Schroedter

3 / 29 Wer darf bei einer richtigen Schlager-Sause nicht fehlen? Richtig! Andy Borg! Der sympathische Wiener sorgt für ordentlich Stimmung. © IMAGO/Eventpress Becher

4 / 29 Nicole sorgt dagegen für feuchte Augen. Da muss auch Florian Silbereisen die ein oder andere Träne weg blinzeln. © IMAGO/Sven Simon

5 / 29 Wie „Pech und Schwefel“: Matthias Reim und Sohn Julian bei der „Schlagerstrandparty“. © IMAGO/Eventpress Becher

6 / 29 voXXClub bringen die „Schlagerstrandparty“ zum Beben – da hat sich auch Florian Silbereisen in seine Lederhose geschmissen. © IMAGO/Future Image

7 / 29 Damit hat voXXclub nicht gerechnet. Florian Silbereisen überraschte Christian Schild, Florian Claus, Korbian Arendt, Stefan Raaflaub und Michael Hartinger mit gleich zwei Auszeichnungen. © IMAGO/Eventpress Becher

8 / 29 Und weil er so gut in Tracht aussieht: Hier nochmal Florian Silbereisen in Lederhosen. © IMAGO/Christian Schroedter

9 / 29 Und auch Marie Wegener ist dabei. © IMAGO/Eventpress

10 / 29 Und auch Olaf der Flipper darf nicht fehlen. Wir sagen dankeschön! © IMAGO/Eventpress

11 / 29 „Weißt du noch?“, fragt Marina Marx die Zuschauer der „Schlagerstrandparty“. © IMAGO/Eventpress

12 / 29 Ein dezenter Auftritt?! Das ist nichts für Ross Antony. © IMAGO/Christian Schroedter

13 / 29 Nicht nur voXXclub und Florian Silbereisen machen in Lederhose eine gute Figur. Auch Schlager-Newcomer Chris Steger steht zu seiner Tracht. © IMAGO/Sven Simon

14 / 29 Eine ungewöhnliche Kombi, die aber funktioniert: Lucas Cordalis und Joelina Drews bei der „Schlagerstrandparty“ © IMAGO/Eventpress

15 / 29 Lucas Cordalis, Joelina Drews und Florian Silbereisen: Da kocht die Stimmung. © IMAGO/Christian Schroedter

16 / 29 Schlagerikonen unter sich: Joachim Witt und Marianne Rosenberg bei der „Schlagerstrandparty“ © IMAGO/Eventpress

17 / 29 Ross Antony ist immer für einen Spaß zu haben © IMAGO/Eventpress

18 / 29 80er-Jahre-Ikone Samantha Fox tritt auch bei der „Schlagerstrandparty“ auf. © IMAGO/Christian Schroedter

19 / 29 Florian Silbereisen muss die Aufzeichnung der „Schlagerstrandparty“ wegen Unwetter um 21.08 Uhr unterbrechen © IMAGO/Christian Schroedter

20 / 29 „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, dachte sich auch Florian Silbereisen während seiner „Schlagerstrandparty“ © IMAGO/Christian Schroedter

21 / 29 Kurze Zeit später konnte die „Schlagerstrandparty“ aber wieder weiter gehen: Gitte Haenning und Florian Silbereisen sorgten wieder für Stimmung. © IMAGO/Sven Simon

22 / 29 Er darf bei der „Schlagerstrandparty“ auch nicht fehlen: Howard Carpendale. © IMAGO/Sven Simon

23 / 29 Eloy de Jong heizte dem „Schlagerstrandparty“-Zuschauern so richtig ein. © IMAGO/Christian Schroedter

24 / 29 Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Auch bei der „Schlagerstrandparty“ wurde wieder heftig geturtelt. © IMAGO/Sven Simon

25 / 29 Da brodelt die Gerüchteküche wieder: Florian Silbereisen und Beatrice Egli kommen sich bei der „Schlagerstrandparty“ nahe. © IMAGO / Sven Simon

26 / 29 Bei Florian Silbereisen und Beatrice Egli sprühen die Funken. © IMAGO/Sven Simon

27 / 29 Ute Freudenberg und Florian Silbereisen bei der „Schlagerstrandparty“ 2023 © IMAGO/Sven Simon

28 / 29 Im Herbst kommt das neue Album, am 12. August stehen sie zusammen auf der Bühne: Thomas Anders und Florian Silbereisen © IMAGO/Sven Simon

29 / 29 Nach 3,5 Stunden Schunkel-Spaß ist die „Schlagerstrandparty“ 2023 dann auch zu Ende. © IMAGO/Christian Schroedter

Gelsenkirchen – Die Shows von Florian Silbereisen (42) haben sich in den vergangenen Monaten zum TV-Highlight der Schlagerfans gemausert. Auch bei der „Schlagerstrandparty“ dreht sich wieder alles um musikalische Unterhaltung, wenn Florian Silbereisen namhafte Gäste wie Roland Kaiser (71), Matthias Reim (65) oder Samantha Fox (57) auf der Bühne empfängt. Das Event mit dem Motto „Wir feiern die 80er!“ wurde bereits am 15. Juli im Amphitheater in Gelsenkirchen aufgezeichnet und ist am kommenden Samstag (12. August) ab 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Doch jetzt gibt es bereits die ersten Fotos der Schlagershow.