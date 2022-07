„Traurige Realität“: Charlène von Monaco kämpft gegen Hungersnot in Südafrika

Drohende Hungerkrise

Von Larissa Glunz schließen

Charlène von Monaco setzt sich schon seit Jahren mit großem Einsatz für Kinder weltweit ein. Auch das Leid in ihrem Heimatland Südafrika, wo in vielen Teilen großer Hunger herrscht, lässt sie nicht los. Die Fürstin hat beschlossen, zu handeln.

Monaco – Charlène von Monaco (44) ist ihrer Heimat nach wie vor tief verbunden. So oft wie möglich reist die Ehefrau von Fürst Albert II. (64) nach Südafrika zurück, um unter anderem die Arbeit ihrer Wohltätigkeitsorganisation voranzutreiben. Mit ihrem neuesten Herzensprojekt möchte die engagierte Fürstin Kindern in Not helfen.

Charlène von Monaco wird für den guten Zweck zum Kunstwerk

Hunderttausende Kinder in Südafrika gehen Tag für Tag hungrig ins Bett. Charlène, die selbst Mutter der siebenjährige Zwillinge Jacques und Gabriella ist, möchte nicht länger tatenlos zusehen. Im Zusammenarbeit mit der „Louis57“-Organisation des südafrikanischen Profigolfers Louis Oosthuizen (39) hat die Stiftung der Fürstin die neue Initiative „feed2gether“ ins Leben gerufen, die Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren mit Mahlzeiten versorgen möchte.

Um Spenden im Kampf gegen die Hungersnot zu sammeln, hat sich Charlène, die wegen einer HNO-Infektion einen Großteil des letzten Jahres in Südafrika verbrachte, eine besondere Zusammenarbeit ausgedacht. Wie die 44-Jährige auf Instagram enthüllte, hat der Künstler Junaid Sénéchal-Senekal in ihrem Auftrag die Kollektion „#OurVisionTogether“ mit digitalen Kunstwerken kreiert, die in Form eines NFT (Non-Fungible Token, digitales Eigentumszertifikat) verkauft werden.

Nach einer langen Pause kann Charlène von Monaco wieder ihre royalen Pflichten wahrnehmen

Sénéchal-Senekal hat während seiner Schaffensphase keine Mahlzeiten zu sich genommen, wofür er Charlènes Anerkennung erntet. „Was er erlebt hat, ist für viele traurige Realität und etwas, das die meisten jeden Tag als selbstverständlich betrachten, es unterstreicht die Bedeutung dieses Projekts“, machte die 44-Jährige in ihrem Posting deutlich.

Im November 2021 kehrte Charlène von Monaco aus Südafrika in ihre Wahlheimat zurück, im Felsenstaat blieb sie allerdings nur wenige Tage. Sie kehrte dem Palast erneut den Rücken und begab sich für eine mehrmonatige Behandlung in eine Schweizer Klinik. Im März dieses Jahres folgte schließlich ihre endgültige Heimkehr, seitdem nimmt Fürstin Charlène auch wieder öffentliche Termine im Dienst der Krone wahr. Verwendete Quellen: instagram.com/hshprincesscharlene, pcmfsa.com