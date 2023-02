Treppensturz bei Ross Antony: Schlagerstar stürzt mit Paket in der Hand auf den Kopf

Von: Lukas Einkammerer

Eigentlich teilt Ross Antony mit seinen Fans in den sozialen Medien lustige Einblicke in sein Leben. Doch plötzlich zeigt sich der Schlagerstar mit blutigen Schnitten auf der Stirn.

Siegburg – In seiner mehr als zwei Jahrzehnte langen Karriere ist Ross Antony (48) schon die eine oder andere Schusseligkeit passiert. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen (41) verschluckte er sich letzten Dezember am Kunstschnee und nun teilte der sympathische Bro’Sis-Star mit seinen Fans einen besorgniserregenden Zwischenfall in den sozialen Medien. Denn der Schlagerstar hat sich am Kopf verletzt – und verrät, wie es dazu gekommen ist.

„Tut richtig weh“: Schlagerstar Ross Antony mit Paket auf Treppe gestürzt

Sich im Fernsehen am Kunstschnee zu verschlucken ist das eine, aber dieses Mal scheint es Ross Antony so richtig erwischt zu haben. Denn seinen knapp 223.000 Followern zeigte der „Lass die Liebe Liebe sein“-Interpret in seiner Instagramstory eine Nahaufnahme von seiner Stirn, auf der zwei große Schnitte prangen, über die vier Pflaster geklebt worden sind. „Der kleine Rossy hat sich wehgetan“, schreibt er dazu, „Und es tut richtig weh!“

Den Schlagerfans dürfte Ross Antony mit seiner Stirnwunde einen gehörigen Schreck eingejagt haben – vor allem, weil niemand so recht wusste, wie es ist dazu gekommen ist. Gegenüber rtl.de äußerte sich sein Management nun aber zu der Geschichte hinter der Blessur und erklärte, dass Ross auf der Treppe gestürzt sei und sich dabei nicht richtig abfangen konnte – weil er ein Paket getragen habe. Ein schmerzhafter Zwischenfall, aber immerhin gibt es dabei auch eine gute Nachricht: Denn die blutigen Kratzer seien mit vier Tapes behandelt worden und müssten nicht genäht werden.

Ross Antony: Schlagerstar mit Schauspiel-Diplom Heute ist Ross Antony aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken und begeistert mit seiner Musik und seinen bunten TV-Formaten die Fans. Aber auch in seiner Heimat ist der gebürtige Engländer aktiv und war in „Cinderella“ und vielen weiteren Musical-Produktionen zu sehen. Seine Bühnen-Expertise verdankt der ehemalige „Popstars“-Sieger der „Guilford School of Acting for Music, Dance und Drama“ – die er 1995 mit einem Schauspiel-Diplom abgeschlossen hat. Auch große Namen aus der britischen Film- und Fernsehlandschaft wie Olivier Award-Preisträger Kobna Holdbrook-Smith (44) und „Stolz und Vorurteil“-Star Brenda Blethyn (76) besuchten die ehrwürdige Institution in Surrey – Ross Antony ist als Alumnus also in bester Gesellschaft. (Quellen: ross-antony.com, gsauk.org)

„Ross Potter“: Schlagerstar Ross Antony scherzt nach Treppensturz über Stirnwunde

Scheint ganz so, als wäre der Schlagerstar der Herzen mit dem Schrecken davongekommen und kann sich wieder voll und ganz seinen Projekten widmen – und wie sein Management verrät, könne er den gezackten Schnitt problemlos unter seinen Haaren verstecken. Ross Antony nimmt das Missgeschick indessen mit Humor und macht Witze über seine neu entdeckte Ähnlichkeit mit Harry Potter – der die weltweit bekannteste Stirnnarbe trägt.

„Just call me Ross Potter“, scherzt er unter einem Selfie im Zaubermantel und mit einem Zauberstab in den Händen. Auch die ikonische schwarze Brille hat er sich für den herrlichen Schnappschuss aufgesetzt – wer weiß, vielleicht wird ihm ja schon bald eine Rolle in den Filmen angeboten.

Während sich Ross Antony auf sein erstes Schuljahr in Hogwarts und seine nächsten Fernsehauftritte vorbereitet, muss einer seiner Schlagerkollegen hingegen eine bittere Nachricht verdauen. Denn nach der ARD hat nun auch der MDR zwei Shows von Florian Silbereisen aus dem TV-Programm gestrichen. Verwendete Quellen: rtl.de, ross-antony.com, gsauk.org