„Trompeten-Zwerg“: Stefan Mross teilt gegen „Immer wieder sonntags“-Gast aus

Von: Lisa Klugmayer

Stefan Mross ist kein „Trompetenzwerg“. Das stellt er in der „Immer wieder sonntags“-Folge am 13. August klar und teilt gleichzeitig gegen einen Gast und Schlager-Kollegen aus.

Rust – Stefan Mross (47) lädt nicht nur die Schlager-Superstars zu sich ein, auch Alltagshelden dürfen bei ihm auf die „Immer wieder sonntags“-Bühne. Am 13. August war Helma aus Thüringen zu Gast und stellt ihre Gartenzwerg-Manufaktur vor. Bei der Frage, ob es auch einen Stefan-Mross-Zwerg geben würde, kann sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator eine bissige Bemerkung in Richtung seines Schlager-Kollegen nicht verkneifen.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross wünscht sich einen eigenen Gartenzwerg

„Wie stehen Sie persönlich eigentlich zu Gartenzwergen?“, fragt Stefan Mross sein Publikum und kündigt dann Helma an. Helma kommt aus Thüringen und besitzt eine Gartenzwerg-Manufaktur. Sie stellt alle möglichen Zwerge her, auch weibliche und auch Pittiplatsch – die beliebte Puppenfigur aus der DDR.

Bei Helma gibt es also Zwerge in allen Größen, Farben und Ausführungen. Doch bei all der Vielfalt an verschiedenen Zwerge, brennt Stefan Mross eine Frage besonders auf der Zunge. „Stefan Mross als Zwerg gibt es noch nicht?“, fragt der „Immer wieder sonntags“-Moderator interessiert.

„Trompeten-Zwerg“: Stefan Mross teilt gegen „Immer wieder sonntags“-Gast aus

Stefan Mross als Keramikfigur für den Garten? Warum eigentlich nicht? Auch Herma findet die Geschäftsidee gar nicht schlecht und meint: „Ich könnte versuchen, eine Figur da ein bisschen abzuwandeln. Guck mal: Einen Trompetenzwerg haben wir ja schon“, so Helma begeistert und zeigt auf das Zwergen-Regal neben ihr. „Der Trompetenzwerg?“, fragt Stefan Mross und teilt dann gegen Eric Philippi aus. „Nein, das ist der Eric Philippi. Das bin ich nicht“, stellt er klar.

„Trompeten-Zwerg“: Stefan Mross teilt gegen „Immer wieder sonntags“-Gast aus (Fotomontage) © ARD/Immer wieder sonntags am 13. August 2023

Was Eric Philippi zu der spitzen Bemerkung sagt? Der stand nur wenige Minuten vorher auf der Bühne. Doch wer sich auf eine Liebesshow mit Michelle gefreut hat, wird nun leider enttäuscht. Denn Eric Philippi steht – anders als beim „Schlagerbooom“ – bei „Immer wieder sonntags“ alleine auf der Bühne. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags am 13. August 2023