Trooping the Colour: Diese Bedeutung hat Prinzessin Kates Outfit

Von: Susanne Kröber

Teilen

Zur Geburtstagsparade von König Charles III. trug Kate Middleton ein Kleid in Smaragdgrün und lenkte damit alle Blicke auf sich. Ein Outfit mit Hintergedanken.

London – König Charles III. (74) trat bei „Trooping the Colour“ 2023 erstmals in die Fußstapfen seiner Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022). Aber nicht nur der Regent, zu dessen Ehren die Geburtstagsparade stattfindet, war in einer neuen Rolle zu sehen, auch Schwiegertochter Kate Middleton (41) sah sich als neuer Colonel of the Irish Guards – Oberst der irischen Garde – in einer neuen Position. Diese spiegelte sich auch in der Wahl ihres Outfits wider.

Prinzessin Kate strahlt in Smaragdgrün und würdigt Lady Di

War zunächst noch vermutet worden, dass Prinzessin Kate sich gemäß ihres neuen Titels in der feuerroten Uniform der Irish Guards zeigen könnte, entschied sich die Ehefrau von Prinz William (40), von dem sie den Ehrentitel Ende 2022 übernommen hatte, für eine andere Signalfarbe. Mit ihrem grünen Outfit zollte Kate ihrem Regiment Tribut, denn Grün ist die Farbe der Irish Guards.

Trooping the Colour 2023: Die besten Bilder der Geburtstagsparade von König Charles Fotostrecke ansehen

Prinzessin Kates smaragdgrünes Crêpe-Mantelkleid mit Satinbesatz und handgefertigten Schmuckknöpfen stammt von Andrew Gn, den farblich passenden Hut dazu lieferte Philip Treacy. Eine Brosche in Kleeblatt-Form und die Saphir-Ohrringe der verstorbenen Prinzessin Diana (36, † 1997), die Kate auch bereits 2022 bei „Trooping the Colour“ trug, rundeten das Outfit der Princess of Wales ab.

Irish Guards Die Irish Guards sind Teil der Guards Division (Gardedivision), die aus den fünf Leibregimentern von König Charles III. besteht. Als Infanterieregiment sind die Irish Guards zu Fuß unterwegs, sie wurden 1900 von Königin Victoria (81, † 1901) ins Leben gerufen. Heute nehmen die Irish Guards als Wachregiment an royalen Ereignissen wie „Trooping the Colour“ oder dem Gedenktag „Remembrance Sunday“ teil. Die Uniform der Irish Guards unterscheidet sich von den Uniformen der anderen Regimenter durch eine blaue Feder rechts an der Bärenfellmütze, ein weißes Kleeblatt auf jeder Seite des Kragens und die Anordnung der Knöpfe in Vierergruppen.

Trooping the Colour 2023: Prinzessin Kate überstrahlt alle

Während König Charles, Königin Camilla (75), Prinz William und Prinz Edward (59) der Militärparade in roter Aufmachung beiwohnten, wurde Prinzessin Kate in ihrem grünen Mantelkleid zum Hingucker, sei es in der Kutsche auf dem Weg zum Exerzierplatz Horse Guards Parade oder beim abschließenden Überflug der Kunstflieger der Royal Air Force, den die Royal Family traditionell vom Balkon des Buckingham-Palasts aus verfolgte.

Bisher entschied sich Prinzessin Kate bei der „Trooping the Colour“-Parade meistens für ein Outfit von Alexander McQueen, in diesem Jahr fiel ihre Wahl auf dieses Knaller-Kleid von Andrew Gn. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/PPE

Neben Kate Middleton standen aber auch einmal mehr ihre Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) im Mittelpunkt. George und Louis machten in ihren marineblauen Anzügen mit roter Krawatte eine tolle Figur, Charlotte trug ein wunderschönes weißes Kleid mit roten Applikationen, inspiriert von der englischen Flagge. Auf Bilder von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) musste die Royal-Fans hingegen verzichten – die beiden hatten keine Einladung von König Charles III. zu „Trooping the Colour“ bekommen und blieben zu Hause im kalifornischen Montecito. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Instagram