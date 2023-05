Trostlos-Auftritt von Charlène – Sie verfehlt den Fashion-Sieg bei Krönung Charles III.

Farblos-Fehler

Die Erwartungen waren hoch an Charlène von Monaco. Wie würde die Ikone an der Seite Alberts zur Krönung Charles III. erscheinen? Doch eine andere holte sich die Fashion-Krone.

London – Charlène von Monaco (45) und Albert II. (65) waren eines der ersten Paare, die auf der Gästeliste zur Krönung König Charles III. (74) standen. Entsprechend viel Zeit blieb der für ihre extravaganten Styles berühmten Fashion-Ikone Charlène zur Planung ihres Auftritts in der britischen Hauptstadt. Doch den Tagessieg des schönsten Krönungsoutfits unter den weiblichen Oberhäuptern musste sie einer anderen überlassen. Was war los mit der Fürstin?

Charlènes Trostlos-Kombi blieb hinter den Erwartungen zurück

Die Aufgabe, bei einer Krönung zu glänzen, ist nicht ganz leicht. Denn bei dem historischen Spektakel ist zumindest farblich zurückhaltende Kleidung in gedeckten Farben gefragt. Für eine Charlène von Monaco, die das Spiel, die Erste im Fashion-Olymp zu sein, mühelos beherrscht, ging die Vorstellung gründlich daneben. Sie war nicht die Einzige, die von einer anderen High-Class-Fashionista in den Schatten gestellt wurde. Wie Königin Máxima der Niederlande (51) war Charlène eine blasse Erscheinung neben Königin Letizia (50), die mit ihrer eleganten Erscheinung im zarten Pink-Ton alle Blicke auf sich zog.

Im hellbeigen, geknöpften Rock und Blazer mit Sash-Faltenwurf wirkte die Fürstin des kleinen Felsenstaates unaufdringlich, man könnte auch sagen beinahe altbacken. Zudem tat weder der Schnitt des Kostüms noch die cremefarbene Strumpfhose ihrer sportlichen Figur einen Gefallen. Den Blick zu Boden gerichtet, huschte Charlène am Arm des Fürsten in schmucker Staatsuniform in die Westminster Abbey, als sei sie auf der Flucht. Hatte tags zuvor ihr Auftritt im hellblauen Jumpsuit auf Manolo-Blahnik-Heels für Begeisterung gesorgt, hinterließ der Auftritt der monegassischen Fürstin am Krönungstag bei den Fans nur Sorge und Fragezeichen.

Freundliche Beobachter nennen den Auftritt der Fürstin unaufdringlich

Während Charlènes Fashion-Auftritt schon vergessen war, als sie den Fuß auf die Schwelle der ehrwürdigen Abteil setzte, richteten sich alle Augen auf Königin Letizias herrlich elegante Erscheinung im Schößchenkostüm von Carolina Herrera, die pinke Clutch (ebenfalls von Herrera) locker in der Hand, selbstbewusster Blick unter dem extravaganten Hut, einem schönen Modell aus sandfarbenem Sinamay, das mit einem rosafarbenen Vintage-Schleier der Madrider Modeschöpferin Isabel Terroso von Balel bedeckt war. Sandfarbene Handschuhe rundeten den perfekten Look ab.

Es dürfte Charlène ein kleiner Trost sein, dass auch Máximas Krönungs-Dress des niederländischen Designers Jan Taminiau und Hut von Philip Treacy nicht wie sonst häufig die augenfälligste Erscheinung bot. Alle Infos, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibts hier im Live-Ticker. Verwendete Quellen: standard.co.uk, vogue.com, Instagram @ Palais Princier de Monaco

