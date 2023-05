Trotz Absage: Stefan Mross doch bei Schlagershow von Freundin Eva Luginger dabei?

Zuerst hieß es, Stefan Mross werde nicht bei Eva Lugingers „Schlagernacht“ auftreten. Nun scheint es jedoch, als hätte der „Immer wieder sonntags“-Moderator seine Meinung geändert.

Update vom 21. Mai 2023, 07:00 Uhr: Hieß es im März noch, Stefan Mross werde nicht wie ursprünglich geplant am 6. Juli bei der „Schlagernacht“ seiner neuen Freundin Eva Luginger auftreten, könnte das Schlagerpaar bei dieser Entscheidung nun zurückgerudert sein. Denn auf einem Screenshot aus Evas Instagramstory, der laut bild.de vom vergangenen Freitag (19. Mai) stammen soll, bewirbt sie das Event in Taufkirchen (Vils) mit einem Poster, auf dem neben Hansy Vogt und Frau Wäber auch Stefan Mross zu sehen ist.

Ob es sich hierbei um einen Fehler gehandelt hat, oder ob Stefan Mross tatsächlich zur „Schlagernacht“ erscheinen wird – das bleibt noch abzuwarten. Auf den Gästelisten bei den Ticketverkaufstellen ist der „Immer wieder sonntags“-Moderator jedenfalls nicht gelistet, am Samstagnachmittag (20. Mai) versprach Eva Luginger auf Instagram für die Veranstaltung jedoch eine „kleine Überraschung“. Ob damit ein Auftritt ihres neuen Partners gemeint sein könnte?

Nun also doch? Einer Instagramstory von Eva Luginger zufolge könnte Stefan Mross am 6. Juli doch bei der „Schlagernacht“ seiner Freundin dabei sein. © IMAGO/Bildagentur Monn; Screenshot/Instagram/eva_luginger (Fotomontage)

Erstmeldung vom 6. März 2023: Taufkirchen (Vils) – Nach seiner Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) im November 2022 war es einige Monate lang still um Stefan Mross (47) – seit ein paar Tagen ist aber bekannt, dass der Trompeter mit Eva Luginger (35) eine neue Frau an seiner Seite hat. Nach dem ersten gemeinsamen Liebesurlaub in Ägypten hätte er im Juli auch in Evas Schlagershow auftreten sollen – doch die erste öffentliche musikalische Zusammenarbeit der beiden fällt ins Wasser.

„Privatsphäre für die neue Beziehung“: Stefan Mross nicht in Schlagershow von Eva Luginger dabei

Anna-Carina turtelt seit Monaten mit ihrem neuen Freund Daniel B. und nun scheint auch ihr Ex mit dem Leben und der Liebe weitergemacht zu haben. Ein Geheimnis machen Stefan Mross und Eva Luginger aus ihrer Beziehung nicht und posieren eng umschlungen auf dem Titelbild der „Neuen Woche“ – und auch in Sachen Karriere scheint das neueste Traumpaar am Schlagerhimmel schon große Pläne geschmiedet haben. Mitte Januar verkündete Eva, dass der „Immer wieder sonntags“-Moderator am 6. Juli in ihrer „Schlagernacht“ in Taufkirchen (Vils) auftreten wird – doch dieses Vorhaben hat sich schon kurze Zeit später in Luft aufgelöst.

Während sich viele mit den beiden Verliebten freuen, hagelt es zugleich auch scharfe Kritik für Stefan Mross und Eva Luginger. Sie soll ihre neue Beziehung benutzen, um ihre Karriere voranzutreiben – so lautet das vernichtende Urteil vieler Schlagerfans. Auf diese schweren Vorwürfe reagieren die „Bedingungslos“-Interpretin und die Veranstalter des Events mit einem drastischen Schritt: Die Veranstaltung muss ohne den Startrompeter auskommen.

„Da die beiden ihre Liebe nicht in die Öffentlichkeit tragen möchten und Privatsphäre für die neue Beziehung höchste Priorität hat, wird es aufgrund der Spekulationen über einen „angeblichen Karriere-Sprung“ seitens Eva, KEINEN AUFTRITT von Stefan Mross geben“, heißt es auf der Facebook-Seite der Konzertreihe. Gekaufte Karten können zwar zurückgegeben werden – für Fans dürfte diese Kursänderung dennoch eine herbe Enttäuschung sein.

Eva Luginger war die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack Mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung dürften Stefan Mross und Eva Luginger vor allem Anna-Carina Woitschack schwer getroffen haben. Denn die beiden Sängerinnen waren lange eng befreundet, nahmen beide bei DSDS teil und zeigten sich auf gemeinsamen Fotos stets innig und vertraut. Auch bei „Immer wieder sonntags“, das Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau gemeinsam moderierten, war Eva zu Gast. Mittlerweile soll die Stimmung zwischen den beiden laut bild.de gekippt sein – beide Frauen reden kein Wort mehr miteinander und Anna-Carina teilte bei Instagram eine kryptische Botschaft. „Sei stolz darauf, wie du die letzten Monate gemeistert hast“, spielte sie darin zweifellos auf das neue Liebesglück ihres Ex an.

„Lächerlich“: Schlagerfans stinksauer wegen abgesagtem Auftritt von Stefan Mross

Zwar stehen auf dem Programm der Schlagernacht mit Anita (46) und Alexandra Hoffmann (49) und den Grubertalern nach wie vor namhafte Gäste, dass sie aber auf Stefan Mross gänzlich verzichten müssen, löst bei den Schlagerfans eine Welle der Empörung aus. „Ich verstehe den Sinn nicht, sorry. Dieses Statement ist ein Widerspruch in sich“, schimpft eine Facebook-Nutzerin, „Lächerlich“, tut es ihr ein anderer gleich. „Was soll das für Unsinn sein“, wettert eine Userin, „Bekommen jetzt alle Pärchen getrennte Auftritte, damit sich jeder seinen Erfolg selbst erarbeiten muss?“

An der Entscheidung, seinen Auftritt in der Schlagernacht abzublasen, scheint es nichts mehr zu rütteln zu geben – ob Stefan Mross und Eva Luginger in nächster Zeit trotzdem gemeinsam auf der Bühne stehen werden, bleibt abzuwarten. Indessen machte sich Barbara Schöneberger im TV über das Liebesleben von Stefan Mross lustig – und brachte Florian Silbereisen damit zum Lachen. Verwendete Quellen: Facebook/ Eva Luginger Schlagernacht, bild.de