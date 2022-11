Turteleien mit einem Unbekannten: Hat Anna-Carina Woitschack nach Stefan Mross schon einen Neuen? 

Von: Lisa Klugmayer

Während Fans die Trennung von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross noch nicht verarbeitet haben, scheint zumindest die Schlagersängerin schon bereit für etwas Neues zu sein. Sie wurde nämlich turtelnd mit einem Unbekannten gesehen.

Suhl - Nach Helene Fischer und Florian Silbereisen mussten sich Fans kürzlich vom nächsten Schlager-Traumpaar verabschieden. Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich offiziell getrennt. Doch ihrer sechsjährigen Beziehung scheint sie nicht lange nachzutrauern. Die Schlagersängerin wurde nun mit einem Unbekannten turtelnd an der Tankstelle erwischt.

Wochenlang wurde spekuliert, seit dem 11. November ist es traurige Gewissheit: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich getrennt. Das bestätigte das ehemalige Schlager-Traumpaar mit einem emotionalen Instagram-Posting. Doch die Trauerphase scheinen beide recht schnell überwunden zu haben.

Sowohl Anna-Carina Woitschack als auch Stefan Mross haben ihre Eheringe bereits abgelegt. Dem „Immer wieder sonntags“-Moderator wird sogar schon nachgesagt, mit TV-Sternchen Kate Merlan heiß geflirtet zu haben. Aber auch Anna-Carina Woitschack lässt nichts anbrennen. Nur zwei Wochen nach der offiziellen Trennung wurde sie turtelnd mit einem Unbekannten gesehen.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.