TV-Börsenexpertin Katja Dofel ist tot

Die TV-Journalistin Katja Dofel ist im Alter von nur 52 Jahren nach einer schweren Krankheit verstorben. Ihre Börsenkarriere startete und beendete sie bei ntv.

Frankfurt – Katja Dofel († 52) ist nach einer schweren Krankheit verstorben. Die TV-Journalistin, die am besten für ihr Mitwirken an Sendungen wie dem „ntv Börsenstudio“ bekannt war, ist im Alter von nur 52 Jahren in ihrer Wahlheimat Frankfurt verstorben. Die traurige Nachricht teilte auch der Sender ntv mit. Die genaue Todesursache wurde bisher aber noch nicht bekannt gegeben.

Katja Dofel: ntv verabschiedet sich von langjähriger Kollegin

Katja Dofel war seit Jahrzehnten Teil von ntv. Deswegen verkündete der Sender nun mit Trauer, dass die Journalistin verstorben ist. In der Mitteilung, die der Sender auf seiner Webseite veröffentlichte, heißt es: „Am vergangenen Donnerstag ist unsere langjährige Kollegin Katja Dofel nach schwerer Krankheit im Alter von 52 Jahren in Frankfurt gestorben. Katja war eine leidenschaftliche Börsenreporterin und hat ab April 2000 bis Ende 2022 für uns aus dem ntv Börsenstudio in Frankfurt berichtet.“

Ihre Hingabe und ihren unermüdlichen Einsatz für die Themen Wirtschaft und Börse habe nicht nur Kollegen, sondern auch die Zuschauer beeindruckt und wird vermisst werden, auch wenn die Börsenexpertin bereits seit 2022 einem neuen Job bei der Kölner Vermögensberatung Flossbach von Storch nachging.

In der Erklärung heißt es weiter: „Wir trauern um eine nimmermüde Journalistin und Freundin. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen. ‚Behaltet sie in Erinnerung, wie Ihr sie gekannt habt‘, schrieb ihre Familie auf Linkedin.“

Katja Dofel: Ihr Leben und ihre Karriere

Katja Dofel wurde 1971 in München geboren. In der Schule entwickelten sich Deutsch, Französisch, Politik und Sport zu ihren Lieblingsfächern, weshalb sie ab 1990 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Politik, Volkswirtschaft und Literaturwissenschaften studierte, in denen sie 1996 ihren Master machte.

1995 entdeckte sie die Börsenhauptstadt New York City für sich und absolvierte dort ein Praktikum im UNO-Headquarter, bevor sie als freie Journalistin zur Süddeutschen Zeitung (SZ) ging. 1997 startete sie ihre Laufbahn als Börsenmoderatorin und arbeitete beim Unternehmen Wall Street Correspondents des Börsenjournalisten Markus Koch. Hier berichtete sie bereits für Radiosender und auch den TV-Sender ntv von der Börse.

Unter anderem für ihr Mitwirken im „ntv Börsenstudio“ war Katja Dofel bekannt. Nun ist sie im Alter von nur 52 Jahren verstorben. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Reiner Zensen

Ende 1999 zog es sie ins heimatliche München zurück, bevor sie offiziell zum Gesicht des Börsenstudios Frankfurt wurde, das sie 22 Jahre lang moderierte. Zwischen 2003 und 2004 absolvierte sie ein Aufbaustudium in Betriebswirtschaft an der Fernuniversität Hagen und arbeitete danach auch im Bereich der Wirtschaftspädagogik der Goethe-Universität in Frankfurt, wo sie Wirtschaftsstudenten in Aktienmanagement und Aktienanalyse unterrichtete.

