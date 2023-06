Darum laufen gerade montags keine neuen Folgen von „Goodbye Deutschland“ mehr

Momentan laufen montags keine neuen Folgen der beliebten Vox-Show „Goodbye Deutschland“. Doch allzu lange müssen die Zuschauer auf die Rückkehr der Sendung nicht mehr warten.

Köln – Wer sich Montagabend auf neue „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“-Folgen freut, guckt derzeit in die Röhre. Statt der Doku-Soap zeigt VOX um 20:15 Uhr das Docutainment-Format „Job Switch – Zum Glück gekündigt!“.

Doch die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, wie spot on news vom Sender erfuhr. „Derzeit sind montags bei VOX noch bis zum einschließlich 26. Juni die vier Sendungen des neuen Docutainments ‚Job Switch‘ zu sehen. Ab dem 3. Juli werden montags wieder ‚Goodbye Deutschland‘-Folgen gezeigt“, teilte eine Sprecherin mit.

„Goodbye Deutschland“ als Sprungbrett zum Promi Im Laufe der Jahre wurden schon unzählige Auswanderer vom Sender VOX. Seit 2006 läuft die erfolgreiche Sendung im TV. Zu den bekannten Persönlichkeiten, die bis heute nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken sind, gehören unter anderem: Daniela Katzenberger (36), Konny (67) und Manuela Reimann (54), der 2018 verstorbene Jens Büchner (†49) und seine Frau Danni Büchner (45), „Sommerhaus der Stars“-Sieger Caro (44) und Andreas Robens (56) und Chris Töpperwien (49).

Immerhin zeigt der Sender im Anschluss an das neue Format „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“-Wiederholungen. Am heutigen Montag (19. Juni) geht es ab 22:15 Uhr um Familie Lindemann, die vom Bodensee nach Mallorca, Spanien, auswandert, um dort ein Schnitzelrestaurant zu eröffnen. Außerdem steht Familie Suski im Mittelpunkt, bei der gleich drei Generationen vom hessischen Rodgau gemeinsam nach Mallorca auswandern. Die Erstausstrahlung war 2018.

„Job Switch – Zum Glück gekündigt!“ - darum geht es in der neuen VOX-Sendung

In dem Dokutainment-Format „Job Switch – Zum Glück gekündigt!“ ist laut Senderankündigung zu sehen, wie „wagemutige Menschen ihre Jobs kündigen, ohne zu wissen, was vor ihnen liegt“. Die Expertinnen und Experten Eva Schulte-Austum, Jochen Mai und Benjamin Pieck „ermitteln den Traumjob für die Kandidatinnen und Kandidaten“. Letztere wissen demnach nicht, in welcher Branche oder in welchem Unternehmen sie angestellt werden. Das erfahren sie erst, wenn ihnen an ihrem neuen Arbeitsplatz ihre Augenbinde abgenommen wird.

Normalerweise zeigt Vox montags immer neue Folgen von „Goodbye Deutschland“. Zurzeit muss die Auswanderer-Show aber pausieren. © Screenshot/RTL+/Goodbye Deutschland (Fotomontage)

Neue Auswanderer-Geschichten bekommen Fans derzeit aber trotzdem zu sehen, denn Vox zeigt die beliebte Serie auch freitags. Der Traum vom eigenen Baumarkt von „Goodbye Deutschland“-Star Toni ist aber leider geplatzt. Verwendete Quellen: VOX