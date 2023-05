Für „Bergdoktor“-Dreharbeiten: Ronja Forcher wohnt im Luxushotel

Von: Lukas Einkammerer

Die Dreharbeiten zur 17. „Bergdoktor“-Staffel laufen derzeit auf Hochtouren. Ronja Forcher scheint dafür in ein Hotel der Extraklasse gezogen zu sein.

Scheffau – Noch ein bisschen Geduld, dann ist es so weit: Nächstes Jahr zeigt das ZDF endlich die heißersehnte 17. Staffel von „Der Bergdoktor“. Die neuen Geschichten rund um die Familie Gruber entstehen derzeit in der Region Wilder Kaiser vor atemberaubenden Gebirgskulissen und in lauschigen Dörfern. Um sich die Dreharbeiten zu versüßen, scheint sich Ronja Forcher (26) in einem Luxushotel eingenistet zu haben.

Neue Folgen 2024: Dreharbeiten für 17. „Bergdoktor“-Staffel laufen auf Hochtouren

Das Fernsehpublikum kann kommendes Jahr ganz entspannt von der Couch aus bei den 80-minütigen „Bergdoktor“-Folgen einschalten – für die Stars der Heimatserie stehen aber monatelange und intensive Dreharbeiten an. Egal ob im Studio, an den bekannten Schauplätzen rund um Ellmau und Scheffau oder an steilen Berghängen – für eine solche Produktion wird den Serienstars einiges abverlangt.

Zwar werkeln sie auch während der Drehmonate noch an etlichen anderen Projekten, einen Großteil ihrer Zeit verbringen die „Bergdoktor“-Stars aber in der Region Wilder Kaiser. Dass man dabei auf Komfort setzen will und nicht, wie man es von vielen anderen TV-Sets kennt, in Wohnwägen oder Trailern hausen will, ist nachvollziehbar.

Ronja Forcher, die seit 2008 die Rolle der Lilli Gruber spielt, scheint sich für die „Bergdoktor“-Dreharbeiten eine besonders gemütliche Bleibe ausgesucht zu haben. In ihrer Instagramstory filmt sie aus dem Fenster eines edlen Hotels mit Blick auf die beeindruckende Landschaft drumherum – was mehr nach entspanntem Urlaub als stressigem Arbeitsalltag aussieht.

Während der „Bergdoktor“-Dreharbeiten: Ronja Forcher lebt in Luxushotel

Bei dem Hotel aus Ronja Forchers Instagramstory handelt es sich um die Kaiser Lodge in Scheffau. Wie der Website der luxuriösen Anlange zu entnehmen ist, kosten die verschiedenen Zimmer, darunter ein Bergappartement oder eine Seesuite, ab 330 Euro pro Nacht – für ein Penthouse müssen Gäste sogar 1.000 Euro hinblättern.

Für welche Räumlichkeiten sich Ronja Forcher entschieden hat, ist nicht eindeutig, es scheint sich jedoch um ein Bergappartement mit Seeblick zu handeln, das in der kleineren Ausführung (zwei bis vier Personen) ab 360 Euro kostet, für vier bis sechs Personen aber sogar um die 645 Euro zu Buche schlagen kann.

So lässt es sich leben: Während sie für die „Bergdoktor“-Dreharbeiten in Scheffau ist, hat Ronja Forcher in ein Luxushotel eingecheckt. © Screenshot/Instagram/ronjaforcher (Fotomontage)

Gut möglich, dass Ronja Forcher die meiste Zeit in Scheffau in einer weniger kostspieligen Bleibe verbringt und sich einfach einmal ein bisschen Wellness und Luxus gönnen wollte, in ihrer letzten Instagramstory aus der Kaiser Lodge schreibt sie jedoch „bis zum nächsten Mal.“ Der Alltag als ZDF-Serienstar ist anstrengend – dass Ronja Forcher ihre Freizeit deshalb in einem so edlen Etablissement verbringt, wäre einleuchtend. Schließlich gilt ja: Wer kann, der kann. Für die 17. Staffel bekommt die Besetzung von „Der Bergdoktor“ derweil Zuwachs. Verwendete Quellen: Instagram/ronjaforcher; kaiserlodge.at; fuersie.de