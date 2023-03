Nach Silbereisen: ZDF ändert Songtext von „Aber bitte mit Sahne“ bei „Giovanni Zarrella Show“

Von: Jonas Erbas

Was darf man heutzutage noch sagen und was nicht? Nachdem zuletzt bereits Florian Silbereisen ein Lied eigenmächtig umtextete, ging auch Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Schlagershow auf Nummer sicher.

Offenburg – Noch nie wurde Sprache so kontrovers diskutiert wie in dieser Zeit. Um das Gendern oder die Verwendung vermeintlich diskriminierender Begriffe ist ein heftiger Streit entbrannt, der jetzt offenbar auch im deutschen Schlager ausgefochten wird: Zuletzt handelte sich Florian Silbereisen (41) mächtig Ärger ein, weil er das umstrittene Wort „Indianer“ aus „1000 und 1 Nacht“ gestrichen hat. Nun dichtete auch Giovanni Zarrella (44) einen echten Klassiker um.

Schlagershows werden politisch korrekt – Giovanni Zarrella tut es Florian Silbereisen gleich

Die „Giovanni Zarrella Show“ begeisterte am Samstagabend (25. Februar) erneut ein Millionenpublikum (Einschaltquote: ca. 4 Millionen), eine Szene dürfte angesichts der aufgeheizten Sprachdebatte allerdings für Aufsehen gesorgt haben: In seiner Sendung gedachte der 44-jährige Deutsch-Italiener Schlager-Gott Udo Jürgens (†80) und sang ihm zu Ehren gemeinsam mit dessen Weggefährten Roland Kaiser (70) und Popstar Namika (31) ein Hit-Medley.

Textsicheren Zuschauern dürfte dabei allerdings aufgefallen sein, dass Jürgens‘ bekanntes Stück „Aber bitte mit Sahne“ in leicht abgeänderter Form dargeboten wurde: „Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein“, lauten die Originaltextzeilen, doch Giovanni Zarrella ersetzte das hochumstrittene, als diskriminierend empfundene Wort „Mohrenkopf“ mit dem inzwischen gebräuchlicheren Synonym „Schokokuss“ – ein Moment, der an den Rechtsstreit zwischen Florian Silbereisen und „1000 und 1 Nacht“-Autor Diether Dehm (72) erinnert.

Streitbegriff „Mohrenkopf“ – eine hitzig geführte Debatte: Bereits seit 2012 listet etwa der Duden das Wort „Mohrenkopf“ mit dem Hinweis, dass dieser Begriff als diskriminierend aufgefasst werden könnte. Gebräuchlicher sind inzwischen Synonyme wie Schaum- oder Schokokuss. Der Name selbst stammt aus dem Frankreich des späten 19. Jahrhunderts, wo die süße Köstlichkeit „tête de nègre“ getauft wurde. Als problematisch wird die Debatte von vielen vor allem deswegen wahrgenommen, weil es sich bei dem veralteten Ausdruck „Mohr“ um eine Fremdzuschreibung handelt, über deren Verwendung allerdings vornehmlich weiße Menschen – und damit Nicht-Betroffene – diskutieren. Andere sehen die Diskussion als Teil der überhandnehmenden Cancel Culture. Quelle: duden.de

Gelungenes Udo-Jürgens-Tribut – Schlagerstar-Kinder John und Jenny feiern mit Giovanni Zarrella

Der Stimmung in der „Giovanni Zarrella Show“ tat die Textänderung allerdings keinen Abbruch: John (59) und Jenny (56) Jürgens, die Kinder des 2014 verstorbenen Hit-Machers, durften der Ehrung ihres Vaters beiwohnen und zeigten sich sichtlich gerührt. „Es ist natürlich eine Freude hier zu sein und unseren Vater zu ehren, den Giovanni zu sehen und diese ganzen Künstler zu erleben“, so die 56-Jährige ergriffen. Das Hit-Medley sangen die beiden begeistert mit.

Doch der Samstagabend lieferte ebenso Momente, die bei den Zuschauern weniger gut ankamen: So verpatzte „Bergdoktor“-Star Mark Keller (57) seinen „Giovanni Zarrella Show“-Auftritt und wurde dafür im Netz zerrissen. Verwendete Quellen: „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF; Ausgabe vom 25. Februar 2023), duden.de