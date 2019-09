TV-Liebling stirbt im Alter von nur 26 Jahren - ihr Vater hat einen Verdacht zur Unfallursache

Eine ehemalige Kandidatin einer Castingshow ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie wurde nur 26 Jahre alt.

Millinocket - Die Castingshow „American Idol“ begeistert wie hierzulande „Deutschland sucht den Superstar“ auch in den USA Millionen Menschen. Doch jetzt müssen die Fans eine traurige Nachricht verkraften. Die frühere Teilnehmerin Haley Smith ist nämlich gestorben, im Alter von gerade einmal 26 Jahren.

Smith, die im Jahr 2012 Kandidatin war und erst in den sogenannten Hollywood-Rounds scheiterte, verunglückte am Samstag in den frühen Morgenstunden im nördlichsten US-Bundesstaat Maine, wie tmz.com berichtete. Smiths Vater bestätigte dem Portal den Tod von Haley Smith und bezweifelte, dass sie einfach nur die Kontrolle verlor. Wie Smith kam auch der deutsche Serienstar Ingo Kantorek bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

„American Idol“: Trauer um Ex-Kandidatin Haley Smith

Sie sei eine gute Motorrad-Fahrerin gewesen, sagte Mike Smith. Er vermutet, dass Haley von einem plötzlich die Fahrbahn kreuzenden Reh erschreckt wurde. Die Polizei sagte USA Today, Smith habe offenbar eine scharfe Kurve übersehen, die auf einen Highway führte, und verunglückte dann. Untersuchungen würden andauern.

„American Idol“: US-Nachrichten-Portal TMZ über Tod von Haley Smith

Die Version der Beamten wurde durch einen Kommentar neben einem Instagram-Beitrag gestützt. Das Klatschportal E! News postete nach dem Tod ein Bild der Verunglückten, ein User kommentierte: „Die Straße, die sie entlang fuhr, ist auf jeden Fall verrückt und berüchtigt. Wir haben eine Kurve, die Todeskurve genannt wird. Viele Menschen starben dort bereits, weil sie so eng ist. Ich weiß nicht, ob sie genau diese Kurve passierte, aber die Straße ist furchtbar.“

„American Idol“: Castingshow bestürzt über Tod von Haley Smith

Smith hatte bei ihrem Auftritt 2012 die Jury mit ihrer Version des Chaka-Khan-und-Rufus-Klassikers "Tell Me Something Good" entzückt. Eine Sprecherin von „American Idol“ drückte im Namen der Castingshow ihr Bedauern aus. „Wir sind bestürzt über den Tod von Haley Smith. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihrer Familie“, sagte Emma Harvey. „American Idol“ brachte US-Stars wie Carrie Underwood, Jennifer Hudson und Kelly Clarkson hervor.

Hier sehen Sie, wie Haley Smith die Jury begeisterte:

