Erbittertes Quotenduell zwischen Fernsehgarten und „Immer wieder sonntags“ hat klaren Sieger

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am Sonntag lieferten sich die ARD und das ZDF mit „Immer wieder sonntags“ und dem „Fernsehgarten“ einen Quotenkampf. Nun steht fest, welches Format dabei als Sieger hervorging.

Mainz/Berlin – Vergangene Woche musste „Immer wieder sonntags“ wegen der Übertragung eines Gottesdienstes aussetzen, dieses Wochenende kehrte die ARD-Sendung aber zurück ins Fernsehen und lieferte sich abermals mit dem ZDF-Fernsehgarten ein Duell um die beste Quote. Andrea Kiewel (58) gegen Stefan Mross (47) – wer das Rennen am Sonntagmittag für sich entscheiden konnte, steht nun fest.

ZDF gegen ARD: „Fernsehgarten“ im Quotenduell mit „Immer wieder sonntags“

Ausgelassene Stimmung in einer Freilichtarena, bunte Darbietungen von Größen der Musikindustrie und den vielversprechendsten Newcomern und zwei wahre Moderatoren-Legenden: „Immer wieder sonntags“ und der „Fernsehgarten“ dürften ein relativ ähnliches Publikum vor die Flimmerkisten locken. Trotzdem war eines der beiden Formate bei den Zuschauern dieses Mal eindeutig beliebter.

Pannen, Notaufnahme, Emotionen: Die unvergesslichsten „Immer wieder sonntags“-Momente Fotostrecke ansehen

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, konnten Andrea Kiewel und der Fernsehgarten mit 1,66 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,6 Prozent die Konkurrenz am Vormittag klar hinter sich zurücklassen. Bei „Immer wieder sonntags“ schalteten nur 1,27 Millionen Zuschauer ein – was der ARD einen Marktanteil von 16,9 Prozent bescherte. Abermals war das Interesse an der ZDF-Show eindeutig größer – und das, obwohl Stefan Mross namhafte Gäste wie Peggy March (75) und die Amigos bei sich begrüßte.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Trotz Niederlage gegen den „Fernsehgarten“: ARD überholt ZDF am Sonntag

Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ zogen im Quotenduell mit Andrea Kiewel und dem „Fernsehgarten“ zwar erneut den Kürzeren, insgesamt gelang der ARD aber dennoch der Sieg über das ZDF. Denn die neue „Tatort“-Folge „Die Nacht der Kommissare“ staubte mit 6,70 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 27,4 Prozent die beste Zuschauerzahl des Tages ab, während das Primetime-Format des ZDF, „Ein Sommer an der Algarve“ lediglich 3,31 Millionen Fernsehende für sich begeistern konnte.

„Immer wieder sonntags“ gegen den „Fernsehgarten“: Das Quotenduell zwischen Stefan Mross und Andrea Kiewel hat einen klaren Sieger. © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Bereits vor zwei Wochen übertrumpfte Andrea Kiewel mit dem ZDF-Fernsehgarten die öffentlich-rechtliche Konkurrenz – es bleibt abzuwarten, welche der beiden Sendungen sich kommenden Sonntag die Lorbeeren sichern kann. Vor allem an die aktuelle Ausgabe der ARD-Schlagershow dürften sich Zuschauer aber noch lange erinnern, denn Stefan Mross fiel bei „Immer wieder sonntags“ ins Wasser. Verwendete Quellen: dwdl.de