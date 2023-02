Dramatische Wendung im Bergdoktor-Finale: Martins Mutter Lisbeth liegt im Sterben

Von: Lukas Einkammerer

Die „Bergdoktor“-Fans wünschen sich sehnlichst ein Happy End für die Familie Gruber. Doch im Staffelfinale „Der Weg zurück“ geht es in Ellmau tragischer denn je zu.

Ellmau – In den acht Folgen der 16. „Bergdoktor“-Staffel jagt ein Drama das nächste und die Idylle, die sonst in der malerischen Region Wilder Kaiser herrscht, scheint wie weggefegt. Das Familienglück von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) steht wegen eines alten Geheimnisses auf Messers Schneide – und die Beziehung zu seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 50) scheint für immer zerstört. Als wäre das Pensum an Schicksalsschlägen damit nicht schon erreicht, kommt es im Staffelfinale „Der Weg zurück“ zu einer schockierenden Wendung: Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 71) liegt im Sterben.

Tränen und Familiendrama: Bergdoktor Martin Gruber will Ellmau verlassen

Weil Martin seinem Bruder Hans jahrelang verschwiegen hatte, dass er eine geheime Beziehung mit dessen verstorbener Frau Sonja hatte und sogar mit ihr in die USA durchbrennen wollte, hängt bei den Grubers der Haussegen schief. Eine Versöhnung scheint aussichtslos und der Bergdoktor sieht keinen anderen Ausweg, als seine Praxis zu schließen, Elmau zu verlassen und nach New York zu Franziska (Simone Hanselmann, 43) zu ziehen.

Im großen „Bergdoktor“-Finale fließen bei den Grubers die Tränen. Denn Martin will auf unbestimmte Zeit nach New York gehen – sehr zum Leidwesen von Lilli und Lisbeth. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 23. Februar 2023 (Fotomontage)

Dass ihr Sohn seinem Leben und seiner Heimat einfach so den Rücken kehren will, macht Mama Lisbeth schwer zu schaffen. Gemeinsam mit seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, 26) versucht sie ihm seine Reisepläne ausreden, doch Martin ist felsenfest davon überzeugt, dass der Umzug in die Ostküstenmetropole der richtige Schritt ist. Mit gepackten Taschen steigt der sympathische Landarzt in ein kleines Flugzeug – doch dann kommt alles ganz anders.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Mama, wir sind da“: Bergdoktor Martin Gruber bangt um seine Mutter Lisbeth

In den letzten Minuten des „Bergdoktor“-Staffelfinales überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Lisbeth ist in ihrer Küche zusammengebrochen und wird, nachdem sie von Martins Gegenspielerin Caro Pflüger (Barbara Lanz, 39) bewusstlos aufgefunden wurde, unter künstlicher Beatmung ins Krankenhaus gebracht. So schnell er kann, rast ihr ältester Sohn vom Flughafen zu ihr – und trifft dort neben einer völlig aufgelösten Lilli auch wieder auf Hans.

So hatte sich das Ende der 16. „Bergdoktor“-Staffel bestimmt niemand vorgestellt. Martin Grubers Mutter Lisbeth liegt im Sterben. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 23. Februar 2023 (Fotomontage)

Viele Worte wechseln die beiden Brüder nicht miteinander, als sie jeder an einer Seite von Lisbeths Krankenbett stehen. „Mama, wir sind da. Hörst du?“, wendet sich Martin den Tränen nahe zuerst an seine Mutter und blickt dann streng zu Hans: „Beide.“ Was dem Familienoberhaupt der Grubers fehlt, kann niemand sagen und die Antworten, die sich die Gruber-Brüder und die Zuschauer wünschen, bleiben aus. Ein letztes Mal schweift die Kamera auf Lisbeth und zeigt dann, bevor der Abspann über den Bildschirm zieht, Martin, der vor an einem Bergsee steht – während seine kleine Welt für immer zu zerbrechen droht.

Mit diesen traurigen Szenen verabschiedet sich „Der Bergdoktor“ fürs Erste wieder aus dem Fernsehen – bis das ZDF neue Abenteuer der Grubers und ihrer Freunde zeigt, dürfte es noch eine Weile dauern. Nach einem solchen Cliffhanger kann die nächste Staffel für viele Zuschauer aber bestimmt nicht schnell genug kommen. Fans der Serie können sich indessen an den Einblicken hinter die Kulissen erfreuen, die „Bergdoktor“-Star Andrea Gerhard kurz vor dem Staffelfinale gezeigt hat. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 23. Februar 2023, fuersie.de