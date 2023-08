Interview No-Go: Darum nerven „heute journal“-Moderatorin Gundula Gause Fragen über ihre Kult-Frisur

Gundula Gause trägt seit vielen Jahren dieselbe Frisur. Dass ihre Haare immer noch häufig zum Thema gemacht werden, versteht die Nachrichtensprecherin nicht.

Mainz – Wenn auf der Welt wieder einmal alles drunter und drüber geht, brauchen die Menschen Kontinuität. ZDF-Moderatorin Gundula Gause (58) weiß das nur zu gut. Als Nachrichtensprecherin informiert die TV-Journalistin bereits seit 30 Jahren ganz Deutschland im „heute journal“ über alle wichtigen Ereignisse aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Ihr professionelles Auftreten ist dabei über die Jahre zu Gauses Markenzeichen geworden. Und dazu gehört nicht nur ihre ruhige und besonnene Art, sondern ebenso ihr Haarschnitt mit Wiedererkennungswert.

Gundula Gause hat keine Lust mehr, über ihren beliebten Pagenkopf zu sprechen

Teleschau befragte Gause zuletzt in einem neuen Interview zum sogenannten „Gundula-Gause-Pagenkopf“. Dabei stellte sich heraus, dass die Fernsehsprecherin eigentlich nicht wirklich Lust hat, ihr äußeres Erscheinungsbild immer wieder zum Thema zu machen. „Sie können mit mir über alles reden, aber eigentlich nicht über meine Frisur“, stellte Gause im Gespräch mit den Reportern klar. Ein paar Details zu ihren haarigen Entscheidungen gab die langjährige ZDF-Mitarbeiterin dann aber doch noch preis.

Auf die Frage, weshalb sie so ungern über ihr Markenzeichen Pagenkopf redet, antwortete Gundula Gause im Interview: „Weil es ein langweiliges Thema ist. Ich habe vor ungefähr 30 Jahren erkannt, dass das meine Frisur ist. Und weil ich ein treuer, an Kontinuität interessierter Mensch bin, hatte ich danach keine Lust mehr auf Veränderung. Deshalb blieb die Frisur.“

Gundula Gause über ihre Kult-Frisur: „Habe mich einfach ‚eingegroovt‘“

Wie die „heute journal“-Sprecherin weiter erklärt, hätten Menschen einfach häufig persönliche Gründe, aus denen sie sich für eine bestimmte Optik entscheiden. „Vielleicht steht mir diese Frisur einfach am besten – was daran liegen könnte, dass ich einen langen Hals habe. Ich glaube, ich habe mich mit dieser Frisur einfach ‚eingegroovt‘“, erzählt Gause über ihren markanten Bob. Mit einer Stiländerung ist in naher Zukunft also wohl nicht zu rechnen.

